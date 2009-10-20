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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

50 اثر طبیعی ایلام قابلیت ثبت در آثار ملی را دارد

50 اثر طبیعی ایلام قابلیت ثبت در آثار ملی را دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی استان ایلام گفت: 50 اثر طبیعی این استان قابلیت ثبت در آثار ملی کشور را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدجواد خانزادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری پنج اثر طبیعی استان ایلام شامل غار زینه گان، چشمه قیر دهلران، دریاچه دوقلوی آبدانان، تنگه رازیانه و تنگه ارغوان برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور به تهران ارسال می شود.

وی بیان داشت: هم اکنون مستند سازی این تعداد آثار طبیعی انجام شده است و در نیمه دوم سال جاری برای ثبت در آثار ملی ارسال می شوند.

معاون میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه در حال حاضر استان ایلام قابلیت ثبت 50 اثر طبیعی در فهرست آثار طبیعی کشور است، خاطرنشان کرد: کار مستندسازی کلیه این آثار طبیعی در دستور کار قرار دارد.

خانزادی عنوان کرد: برای رفاه گردشگران، اماکن اقامتی و رفاهی در آثار طبیعی استان ایلام ایجاد می شود.

این مسئول با بیان اینکه استان ایلام یکی از استانهای گردشگر پذیر کشور است، یادآور شد: توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام اقتصاد استان را شکوفا می کند.

کد مطلب 967647

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