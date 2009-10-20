کیفیت بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان مرا امیدوار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که امروز (سه‌شنبه) برای تماشای آخرین تمرین تیم فوتبال نوجوانان ایران پیش از سفر به نیجریه به کمپ تیم‌های ملی آمده بود، در خصوص شرایط این تیم گفت: در چند روز گذشته از فضای مثبت تیم نوجوانان در کمپ تیم‌های ملی لذت بردم. انرژی که من در این تیم می بینم به خاطر همدلی و دوستی کادر فنی و بازیکنان است.

وی ادامه داد: این فضای پرانگیزه و کیفیت خوبی که بازیکنان نوجوان دارند مرا بسیار امیدوار کرده است که این تیم در جام جهانی نوجوانان نتیجه بگیرد مطمئنا پس از جام جهانی این بازیکنان می توانند برای فوتبال ایران سرمایه خوبی باشند.

قطبی در پایان تصریح کرد: هدف من این است که پس از جام جهانی نوجوانان، بازیکنان این تیم را به تیم ملی بزرگسالان اضافه کنم. کار کردن روی این نسل مطمئنا باعث پیشرفت فوتبال ایران خواهد شد.