  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

افشین قطبی:

کیفیت بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان مرا امیدوار کرده است

کیفیت بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان مرا امیدوار کرده است

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: فضای حاکم بر اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مرا به موفقیت این تیم در مسابقات جام جهانی نیجریه امیدوار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که امروز (سه‌شنبه) برای تماشای آخرین تمرین تیم فوتبال نوجوانان ایران پیش از سفر به نیجریه به کمپ تیم‌های ملی آمده بود، در خصوص شرایط این تیم گفت: در چند روز گذشته از فضای مثبت تیم نوجوانان در کمپ تیم‌های ملی لذت بردم. انرژی که من در این تیم می بینم به خاطر همدلی و دوستی کادر فنی و بازیکنان است.

وی ادامه داد: این فضای پرانگیزه و کیفیت خوبی که بازیکنان نوجوان دارند مرا بسیار امیدوار کرده است که این تیم در جام جهانی نوجوانان نتیجه بگیرد مطمئنا پس از جام جهانی این بازیکنان می توانند برای فوتبال ایران سرمایه خوبی باشند.

قطبی در پایان تصریح کرد: هدف من این است که پس از جام جهانی نوجوانان، بازیکنان این تیم را به تیم ملی بزرگسالان اضافه کنم. کار کردن روی این نسل مطمئنا باعث پیشرفت فوتبال ایران خواهد شد.

کد مطلب 967650

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها