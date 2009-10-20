به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت نسبت به تخریب‌های اخیر علیه سرمربی تیم فوتبال سپاهان واکنش نشان داد و ضمن دفاع از سرمربی تیم فوتبال این باشگاه گفت: ناسپاسی بزرگی است که خدمات قلعه نویی را در باشگاه‌هایی مثل استقلال، مس کرمان، استقلال اهواز و ... و تیم ملی چه به عنوان بازیکن و یا به عنوان مربی به فراموشی بسپاریم. هیچ کس نمی تواند پیشینه درخشان یک مربی یا بازیکن را از صفحه تاریخ پاک کند.

وی ادامه داد: شاید در قالب سخنرانی‌ها، گفتگوها و ... تلاش شود تا نام‌ها، نشان‌ها و موفقیت‌های افراد را حذف کرد، اما تاریخ و حافظه تاریخی و روشن مردم و ورزشدوستان به گونه ای نیست که سوابق امثال امیر قلعه نویی و خاطرات خوشی که در ذهن هواداران شکل می گیرد، زدودنی باشد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان افزود: قلعه نویی به عنوان یک مربی حرفه ای امروز رسالت خود را برای کمک و یاری به فوتبال ایران در باشگاه سپاهان جستجو می کند و با فعالیت 6 ماهه خود در این باشگاه اصفهانی نشان داد که مربیگری حرفه‌ای را در صحنه تمرین و مسابقات به خوبی قادر است که عملی و متجلی کند.

وی تصریح کرد: در دنیای حرفه‌ای فوتبال مربیان متعلق به فوتبال هستند نه یک مکان خاص. خاستگاه یک مربی که به عنوان مربی و بازیکن در یک تیم مشغول فعالیت بوده همیشه به عنوان یک خاطره شیرین و مثبت در اذهان هواداران فوتبال و بزرگان ورزش باقی می ماند و این یک نقطه شروع است که برای آن مربی هم خاطره‌ای جاودانه خواهد بود.

ساکت اضافه کرد: هیچگاه نقطه فعالیت جاودانه، شغل جاودانه نیست. قلعه نویی به عنوان یک مربی با دانش، پرکار و پر تلاش امروز سکاندار تیم سپاهان، به عنوان پر افتخارترین باشگاه ایرانی در دهه 80 است و همه ظرفیت وجودی اش را برای موفقیت سپاهان، ارتقا ظرفیت فنی و کسب نتایج درخشان در ایران و آسیا قرار داده است.

وی در ادامه به فضای رسانه‌ای اخیر بین باشگاه استقلال و سرمربی سپاهان اشاره و تاکید کرد: به امیر قلعه نویی توصیه کردیم خویشتنداری کرده و از وی خواستیم تا هرگونه ناسپاسی در حق خود را به خدا واگذار کند و برای تطهیر فضای رسانه‌ای که پیش آمده با بزرگواری‌های همیشگی‌اش صبوری کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: به عنوان مدیرعامل یک باشگاه از محبوبیتی که ناصر حجازی‌ها، امیر قلعه نویی‌ها، علی پروین‌ها، علی دایی‌ها، یاوری‌ها و ... در فوتبال دارند، مسرور می شوم. وقتی می بینم در هر شهر و کوی و برزنی استقبال‌های پرشور و مثالزدنی از امیر قلعه نویی به عمل می آید، خوشحال می شوم که در مردم ما چقدر روحیه سپاسگزاری و ارج نهادن به تلاشگران ورزش میهن وجود دارد و به محبوبیت این چنینی امیر در بین مردم می بالم.

وی تصریح کرد: امیدوارم تیم‌های فوتبال سپاهان، استقلال، ذوب آهن اصفهان و مس به عنوان 4 نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی دست در دست هم برای ارتقاء فوتبال ملی در عرصه بین الملل تلاش کند و با احترام و ادب از همدیگر یاد کنند و از مسئولان و دست اندرکاران این تیم‌ها می خواهم که به مسائل مربوط به تیم‌های خود بپردازند و به مربیان یکدیگر احترام بگذارند.

ساکت در پایان گفت : این مسائل سیاست اصولی باشگاه سپاهان نسبت به همه تیم‌ها به ویژه تیم‌هایی است که همدوش ما در آسیا برای سرافرازی فوتبال ایران می جنگند و تلاش می کنند.