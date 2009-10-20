برزیل پرافتخارترین، عربستان شگفت انگیزترین/نیجریه دومین میزبان آفریقایی

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 17 سال (نوجوانان) جهان در حالی از 24 اکتبر (2 آبان) در کشور نیجریه آغاز می شود که برزیل با کسب 3 قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و یک عنوان سومی، پرافتخارترین تیم ادوار گذشته این مسابقات است.

تیم‌‎های نیجریه با 3 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی و غنا با 2 قهرمانی، 2 نایب قهرمانی، یک عنوان سومی و یک عنوان چهارمی پس از برزیل در رده‌های دوم و سوم پرافتخارترین تیم‌های جام جهانی نوجوانان جهان قرار دارند. البته با قهرمانی‌های دو کشور غنا و نیجریه در این مسابقات (5 عنوان قهرمانی)، بیشترین جام قهرمانی این رقابت‌ها به قاره آفریقا رفته است.

ضمن اینکه تیم‌های فوتبال فرانسه، مکزیک، شوروی سابق و عربستان هم هر کدام یک مرتبه موفق به فتح جام قهرمانی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان شده‌اند اما تیم‌های اسپانیا با 3 عنوان نایب قهرمانی و یک سومی، آرژانتین با یک عنوان نایب قهرمانی و 2 مقام سومی و آلمان با یک نایب قهرمانی و یک مقام سومی، در حسرت قهرمانی در این رقابت‌ها هستند.

تیم فوتبال آمریکا هم به عنوان نماینده آمریکای شمالی در تمام 12 دوره گذشته این مسابقات حضور داشته است و با حضور در رقابت‌های سال 2009 همچنان این رکورد را حفظ کرده است.

"فلورنت سیناما پونگوله" بازیکن تیم فوتبال فرانسه در نهمین دوره مسابقات جام جهانی نوجوانان که در ترینیداد و توباگو برگزار شد، با 9 گل زده بیشترین گل را در یک دوره این مسابقات به ثمر رسانده است.

از سوی دیگر در هفتمین دوره مسابقات جام جهانی نوجوانان که سال 1997 در مصر برگزار شد، در مجموع 117 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد و معدل 7/3 گل برای هر بازی ثبت شد تا این دوره پرگل‌‍ترین دوره این مسابقات نامیده شود. ضمن اینکه در سومین دوره این رقابت‌ها در اسکاتلند (سال 1989) در مجموع 77 گل به ثمر رسید که معدل ضعیف 4/2 گل در هر بازی ثبت شد تا کم گل‌ترین دوره این مسابقات نام بگیرد.

تاریخچه رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 17 سال (نوجوانان) جهان در ادوار گذشته به شرح زیر است:

اولین دوره (1985 - چین):

این مسابقات برای نخستین بار برای بازیکنان زیر 16 سال جهان از تاریخ 31 ژوئیه تا 11 اوت سال 1985 در چین برگزار شد که طی 32 دیدار انجام شده در آن، 91 بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد تا میانگین 8/2 گل در هر بازی، برای این مسابقات ثبت شود.

قهرمان: نیجریه

تیم فوتبال نیجریه با پیروزی 2 بر صفر در دیدار نهایی برابر آلمان، فاتح نخستین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان جهان نام گرفت. در دیدار رده بندی هم تیم فوتبال برزیل با نتیجه 4 بر یک از سد گینه گذشت و به مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت.

آقای گل: مارسل ویتچزک از آلمان با 8 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: ویلیام از برزیل (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: ایتالیا، مجارستان و آلمان

قاره آسیا: چین، قطر و عربستان

منطقه آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل و بولیوی

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: مکزیک، کاستاریکا و آمریکا

قاره آفریقا: نیجریه، گینه و کنگو

قاره اقیانوسیه: استرالیا

دومین دوره (1987 - کانادا):

این مسابقات از تاریخ 12 تا 25 ژوئیه سال 1987 در کانادا برگزار شد. در این مسابقات در مجموع 32 بازی انجام شد و 82 گل از خط دروازه‌ها گذشت که معدل 6/2 گل در هر بازی به ثبت رسید.

قهرمان: شوروی

تیم فوتبال شوروی که در دیدار نهایی مقابل نیجریه تا پایان وقت‌های قانونی و تلف شده به تساوی یک بر یک رضایت داده بود، در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 2 از سد این تیم گذشت تا ضمن ناکام گذاشتن حریف آفریقایی خود در کسب دومین قهرمانی متوالی، قهرمان دومین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان نام بگیرد.

در دیدار رده بندی هم تیم فوتبال ساحل عاج که تا پایان 90 دقیقه قانونی مسابقه برابر تیم ایتالیا به تساوی یک بر یک دست یافته بود با گل دقیقه 96 موسی ترائوره با نتیجه 2 بر یک ایتالیا را شکست داد و به مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت.

آقای گل‌ها: موسی ترائوره از ساحل عاج و یوری نیکیفوروف از شوروی با 5 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: فیلیپ اوسودندو از نیجریه (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: ایتالیا، فرانسه و شوروی

قاره آسیا: کره جنوبی، قطر و عربستان

منطقه آمریکای جنوبی: اکوادور، برزیل و بولیوی

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: مکزیک، کانادا و آمریکا

قاره آفریقا: نیجریه، مصر و ساحل عاج

قاره اقیانوسیه: استرالیا

سومین دوره (1989 - اسکاتلند):

این مسابقات از تاریخ 10 تا 24 ژوئن سال 1989 در اسکاتلند برگزار شد. در این مسابقات هم بازیکنان با سن زیر 16 سال حضور داشتند که در مجموع 32 بازی برگزار شد، 77 گل از خط دروازه‌ها گذشت و معدل 4/2 گل در هر بازی به ثبت رسید.

قهرمان: عربستان

تیم عربستان با هنرنمایی محمد الدعایه موفق شد در دیدار نهایی این جام و در حالیکه تا پایان وقت‌های قانونی و تلف شده برابر اسکاتلند میزبان به تساوی 2 بر 2 رضایت داده بود، در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 از سد این تیم عبور کرده و تنها قهرمانی آسیایی‌ها در این مسابقات را به نام خود ثبت کند. این تیم درحالی به این عنوان دست یافت که هیچ‌کس حتی تصور چنین موفقیتی را از تیمی آسیایی نداشت و به همین دلیل باید عربستانی‌ها را شگفت آورترین قهرمان ادوار مختلف مسابقات جام جهانی نوجوانان دانست.

در دیدار رده بندی هم تیم فوتبال پرتغال با 3 گل از سد بحرین دیگر تیم آسیایی حاضر در مسابقات گذشت و به مقام سومی رقابت‌ها دست یافت. بحرین در مرحله حذفی این جام از سد برزیل گذشته بود اما در مرحله نیمه نهایی برابر عربستان شکست خورد.



آقای گل‌ها: فوده کامارا از گینه به همراه خلیل الروآهی از عربستان و نلسون گیل از پرتغال با 3 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: جیمز ویل از اسکاتلند (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: آلمان، پرتغال و اسکاتلند

قاره آسیا: بحرین، چین و عربستان

منطقه آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل و کلمبیا

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کوبا، کانادا و آمریکا

قاره آفریقا: نیجریه، گینه و غنا

قاره اقیانوسیه: استرالیا

چهارمین دوره (1991- ایتالیا):

کشور ایتالیا پس از میزبانی جام جهانی 1990، از تاریخ 16 تا 31 اوت سال 1991 میزبان جام جهانی نوجوانان بود که با تصمیم مسئولان برگزاری این رقابت‌ها پس از 3 دوره، با یک سال افزایش سن در رده سنی زیر 17 سال برگزار شد. در این رقابت‌ها در مجموع 32 بازی انجام شد، 81 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد و معدل 5/2 گل برای هر بازی به ثبت رسید.

قهرمان: غنا

در غیاب جالب توجه عربستان (قهرمان دوره گذشته) و نیجریه (پرافتخارترین تیم جام) در این دوره تیم غنا موفق شد پس از عبور از سد تیم‌های برزیل و قطر، در دیدار نهایی هم با تک گل امانوئل دوآه (77) اسپانیا را شکست داده و قهرمان چهارمین دوره این رقابت‌ها لقب گیرد.

در دیدار رده بندی هم تیم فوتبال آرژانتین در حالی که در پایان وقت‌های قانونی و اضافی برابر تیم قطر به تساوی یک بر یک دست یافته بود، در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر یک از سد این تیم آسیایی عبور کرد و به عنوان سومی جهان دست یافت.

آقای گل‌ها: آدریانو از برزیل و نیی لامپتی از غنا با 4 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: نیی لامپتی از غنا (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: آلمان، ایتالیا و اسپانیا

قاره آسیا: قطر، چین و امارات

منطقه آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل و اروگوئه

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کوبا، مکزیک و آمریکا

قاره آفریقا: کنگو، سودان و غنا

قاره اقیانوسیه: استرالیا

پنجمین دوره (1993 - ژاپن):

ژاپن به عنوان دومین کشور آسیایی از تاریخ 21 اوت تا 4 سپتامبر سال 1993 میزبان جام جهانی نوجوانان بود. در این رقابت‌ها در مجموع 32 بازی 107 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد که معدل 3/3 گل در هر بازی به ثبت رسید.

قهرمان: نیجریه

پس از یک دوره غیبت، نیجریه حضور پرقدرتی در مسابقات جام جهانی نوجوانان داشت و در فینالی آفریقایی با نتیجه 2 بر یک از سد غنا گذشت تا ضمن ناکام گذاشتن این تیم برای دومین قهرمانی متوالی در این رقابت‌ها، پس از 8 سال بار دیگر در یک کشور آسیایی جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

در دیدار رده بندی این جام هم دو تیم لهستان و شیلی در دو وقت قانونی و اضافی مسابقه به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در ضربات پنالتی شیلی 4 بر 2 پیروز شد و عنوان سومی جام را به خود اختصاص داد.

آقای گل‌: ویلسون اوروما از نیجریه با 6 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: دانیل آددو از غنا (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: ایتالیا، لهستان و جمهوری چک

قاره آسیا: ژاپن، چین و قطر

منطقه آمریکای جنوبی: آرژانتین، شیلی و کلمبیا

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کانادا، مکزیک و آمریکا

قاره آفریقا: نیجریه، تونس و غنا

قاره اقیانوسیه: استرالیا

ششمین دوره (1995 - اکوادور):

اکوادور به عنوان نخستین کشور آمریکای جنوبی از تاریخ 3 تا 20 اوت سال 1995 میزبان جام جهانی نوجوانان بود. در این رقابت‌ها در مجموع 84 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد که معدل 6/2 گل در هر بازی برای آن به ثبت رسید.

قهرمان: غنا

غنا با پیروزی 3 بر 2 برابر برزیل در دیدار نهایی جام ششم، دومین کشور آفریقایی نام گرفت که توانسته است 2 بار جام قهرمانی مسابقات جام جهانی نوجوانان را بالای سر ببرد.

در دیدار رده بندی این جام هم تیم فوتبال آرژانتین با نتیجه 2 بر صفر از سد عمان گذشت و عنوان سومی مسابقات را به خود اختصاص داد.

آقای گل‌: دانیل آسوپ از استرالیا و محمد الخطیری از عمان با 5 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: محمد الخطیری از عمان (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: آلمان، اسپانیا و پرتغال

قاره آسیا: ژاپن، عمان و قطر

منطقه آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل و اکوادور

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کانادا، کاستاریکا و آمریکا

قاره آفریقا: نیجریه، گینه و غنا

قاره اقیانوسیه: استرالیا

هفتمین دوره (1997 - مصر):

سرزمین اهرام ثلاثه به عنوان نخستین کشور آفریقایی از تاریخ 4 تا 21 سپتامبر سال 1997 میزبان جام جهانی نوجوانان بود. در این رقابت‌ها در مجموع 117 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد که معدل 7/3 گل در هر بازی به ثبت رسید. از نکات قابل توجه این جام ناکامی استرالیا در صعود به مرحله نهایی بود تا آمریکا همچنان تنها تیمی باشد که در همه دوره‌های گذشته جام جهانی نوجوانان حضور داشته است.

قهرمان: برزیل

تیم فوتبال غنا در چهارمین حضور متوالی‌اش در دیدار نهایی جام جهانی نوجوانان، برابر برزیل تن به شکست 2 بر یک داد تا نتواند، در فاصله 8 سال هت تریک قهرمانی‌اش را کامل کرده و رکوردی جاودانه از خود برجای بگذارد. با شکست غنا در نهایت برزیلی‌ها برای نخستین بار موفق به فتح جام جهانی نوجوانان شدند.

در دیدار رده بندی این جام هم تیم فوتبال اسپانیا موفق شد با نتیجه 2 بر یک آلمان را از پیش رو برداشته و به عنوان سومی مسابقات دست یابد.

آقای گل‌: داوید از اسپانیا با 7 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: سرجیو از اسپانیا (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: آلمان، اسپانیا و اتریش

قاره آسیا: بحرین، عمان و تایلند

منطقه آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل و شیلی

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: مکزیک، کاستاریکا و آمریکا

قاره آفریقا: مصر، غنا و مالی

قاره اقیانوسیه: نیوزلند

هشتمین دوره (1999 - نیوزلند):

میزبانی نیوزلند در جام هشتم برای نخستین بار جام جهانی نوجوانان را به قاره اقیانوسیه برد. این رقابت‌ها از تاریخ 10 تا 27 سپتامبر 1999 در نیوزلند برگزار شد که در مجموع 32 بازی برگزار شده در آن، 93 بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد تا معدل 9/2 گل در هر بازی به ثبت برسد.

قهرمان: برزیل

تیم فوتبال برزیل در ماراتن پنالتی‌های دیدار نهایی این جام برابر استرالیا به برتری دست یافت تا برای دومین دوره متوالی، قهرمان این مسابقات شود، رکوردی که تاکنون توسط هیچ تیمی شکسته نشده است. در این مسابقه دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی بدون گل رضایت دادند اما در ضربات پنالتی تیم برزیل با نتیجه 8 بر 7 به پیروزی دست یافت.

غنا هم که در مرحله نیمه نهایی با شکست برابر برزیل، از صعود به دیدار فینال باز مانده بود، در دیدار رده بندی با نتیجه 2 بر صفر استرالیا را شکست داد و به عنوان سومی این مسابقات دست یافت.

آقای گل‌: اسماعیل آددو با 7 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: لاندون داناوان از آمریکا (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: آلمان، اسپانیا و لهستان

قاره آسیا: قطر و تایلند

منطقه آمریکای جنوبی: برزیل، پاراگوئه و اروگوئه

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: مکزیک، جامائیکا و آمریکا

قاره آفریقا: بورکینافاسو، غنا و مالی

قاره اقیانوسیه: نیوزلند و استرالیا

نهمین دوره (2001 - ترینیداد و توباگو):

کشور ترینیداد و توباگو در حالی به عنوان نخستین کشور از منطقه آمریکای مرکزی میزبان این جام بود که در دوره‌های گذشته حتی یکبار هم تجربه حضور در این مسابقات را بدست نیاورده بود. جام نهم از تاریخ 13 تا 30 سپتامبر 2001 در این کشور برگزار شد که در مجموع 32 بازی برگزار شده، 102 گل رد و بدل شد تا معدل 2/3 گل در هر بازی به ثبت برسد.

قهرمان: فرانسه

تیم فوتبال فرانسه در دومین حضورش در جام جهانی نوجوانان با پشت سرگذاشتن تیم‌های برزیل و آرژانتین به فینال رسید و در دیدار نهایی هم با 3 گل از سد نیجریه گذشت و دومین قهرمانی اروپایی‌ها این مسابقات لقب گرفت. کسب دو عنوان آقای گلی و برترین بازیکن جام توسط "فلورنت سیناما پونگوله"، از دیگر افتخارات فرانسه در این رقابت‌ها بود.

در دیدار رده بندی جام نهم هم تیم فوتبال آرژانتین برابر بورکینافاسو با نتیجه 2 بر یک شکست خورد تا در کسب عنوان سومی این مسابقات ناکام بماند.

تیم فوتبال ایران هم که برای نخستین مرتبه جواز حضور در جام جهانی نوجوانان را کسب کرده بود، در گروه D مسابقات و با قبول سه شکست متوالی برابر کاستاریکا (2 برصفر)، مالی (یک بر صفر) و پاراگوئه (3 بر2) در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت.

آقای گل‌: فلورنت سیناما پونگولو از فرانسه با 9 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: فلورنت سیناما پونگولو از فرانسه (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: کرواسی، فرانسه و اسپانیا

قاره آسیا: ایران، ژاپن و عمان

منطقه آمریکای جنوبی: برزیل، پاراگوئه و آرژانتین

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کاستاریکا، آمریکا و ترینیداد و توباگو

قاره آفریقا: بورکینافاسو، نیجریه و مالی

قاره اقیانوسیه: استرالیا

دهمین دوره (2003 - فنلاند):

فنلاند به عنوان سومین کشور اروپایی از 13 تا 30 اوت 2003 میزبان جام جهانی نوجوانان بود که در مجموع 32 بازی برگزار شده در این جام، 117 بار توپ از خط دروزاه‌ها عبور کرد تا معدل 7/3 گل در هر بازی به ثبت برسد.

قهرمان: برزیل

شاگردان طلایی پوش "مارکوس پاکوئه‌تا" با تک گل دقیقه 7 لئوناردو، در دیدار نهایی جام دهم برابر اسپانیا به پیروزی دست یافتند تا در طول 4 دوره متوالی 3 عنوان قهرمانی را در این مسابقات کسب کرده و رکوردی تاریخی را از خود به یادگار بگذارند.

تیم کلمبیا هم در دیدار رده بندی این جام در حالیکه تا پایان وقت‌های قانونی و اضافه برابر آرژانتین به تساوی یک بر یک دست یافته بود، در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 حریف خود را شکست داد و عنوان سومی این جام را از آن خود کرد.

آقای گل‌ها‌: سس فابرگاس از اسپانیا، کارلوس هیدالگو از کلمبیا و مانوئل کورتو از پرتغال با 5 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: سس فابرگاس از اسپانیا (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: فنلاند، پرتغال و اسپانیا

قاره آسیا: چین، کره جنوبی و یمن

منطقه آمریکای جنوبی: برزیل، کلمبیا و آرژانتین

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کاستاریکا، آمریکا و مکزیک

قاره آفریقا: کامرون، نیجریه و سیرالئون

قاره اقیانوسیه: استرالیا

یازدهمین دوره (2005 - پرو):

پرو به عنوان دومین کشور از قاره آمریکای جنوبی از 16 سپتامبر تا 2 اکتبر سال 2005 میزبان جام جهانی نوجوانان بود. در مجموع 32 بازی برگزار شده در این جام، 111 بار توپ از خط دروزاه‌ها عبور کرد تا معدل 5/3 گل در هر بازی به ثبت برسد.

قهرمان: مکزیک

سرخپوستان نوجوان "خسوس رامیرز" پس از برتری برابر تیم‌های کاستاریکا و هلند، در دیدار نهایی جام یازدهم هم با 3 گل برزیل را در هم کوبیدند تا برای نخستین مرتبه جام قهرمانی این مسابقات را بالای سرببرند.

در دیدار رده بندی هم تیم فوتبال هلند با نتیجه 2 بر یک از سد ترکیه گذشت تا در نخستین حضورش در این مسابقات عنوان سومی را از آن خود کند.

آقای گل‌: کارلوس ولا از مکزیک با 5 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: آندرسون از برزیل (فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 16 تیم

قاره اروپا: ایتالیا، هلند و ترکیه

قاره آسیا: چین، کره شمالی و قطر

منطقه آمریکای جنوبی: برزیل، پرو و اروگوئه

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کاستاریکا، آمریکا و مکزیک

قاره آفریقا: ساحل عاج، گامبیا و غنا

قاره اقیانوسیه: استرالیا

دوازدهمین دوره (2007 - کره):

سومین میزبان جام جهانی در قاره آسیا، کره جنوبی بود که از تاریخ 18 اوت تا 9 سپتامبر سال 2007 این مسابقات را میزبانی کرد. البته طبق تصمیم مسئولان برگزاری این جام، تعداد تیم‌های شرکت کننده در آن به 24 تیم افزایش یافت . در مجموع 52 بازی برگزار شده در این مسابقات، 165 بار توپ از خط دروزاه‌ها عبور کرد تا معدل 2/3 گل در هر بازی، برای این جام به ثبت برسد.

قهرمان: نیجریه

تیم فوتبال نیجریه پس از 14 سال برای سومین مرتبه قهرمان مسابقات جام جهانی نوجوان شد تا نشان دهد تنها در کشورهای آسیایی توان فتح این جام را دارد زیرا دو قهرمانی گذشته اش را هم در کشورهای چین و ژاپن بدست آورده بود. نیجریه در دیدار نهایی این جام برابر اسپانیا در دو وقت قانونی و اضافی به تساوی بدون گل رضایت داد اما در ضربات پنالتی "ایلارا"، "مریدا" و "یاگو" سه ضربه نخست پنالتی تیم اسپانیا را از دست دادند تا با گل شدن 3 ضربه "ادیله"، "جوشوآ" و "اوسه‌نی" جام قهرمانی بالای سر تیم نیجریه برود.

در دیدار رده بندی هم تیم آلمان با نتیجه 2 بر یک از سد غنا عبور کرد تا عنوان سومی دوازدهمین دوره جام جهانی نوجوانان را از آن خود کند.

آقای گل‌: ماکائولی کریسانتوس از نیجریه با 7 گل زده (فاتح کفش طلایی)

بهترین بازیکن جام: تونی کروس از آلمان(فاتح توپ طلایی)

تیم‌های شرکت کننده: 24 تیم

قاره اروپا: بلژیک، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و آلمان

قاره آسیا: ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، تاجیکستان و سوریه

منطقه آمریکای جنوبی: برزیل، آرژانتین، پرو و کلمبیا

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کاستاریکا، آمریکا، ترینیداد و توباگو، هائیتی و هندوراس

قاره آفریقا: توگو، نیجریه، تونس و غنا

قاره اقیانوسیه: نیوزلند

سیزدهمین دوره (2009 - نیجریه):

پس از 10 سال و برای دومین مرتبه در ادوار مختلف مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان یک کشور آفریقایی به عنوان میزبان این رقابت‌ها انتخاب شد. البته مسئولان فیفا بارها قصد داشتند محل برگزاری این مسابقات را تغییر دهند اما در نهایت از 24 اکتبر، نیجریه مدافع عنوان قهرمانی این جام، میزبان آخرین تورنمنت معتبر فوتبال جهان در سال 2009 خواهد بود.

مسابقات جام جهانی زیر 17 سال با حضور 24 تیم در شهرهای کانو، کادونا، بائوچی، آبوجا، انوگو، لیه‌بو اوده، لاگوس و کالابار برگزار می شود که در نهایت ساعت 19 روز 15 نوامبر 2009 در ورزشگاه ملی شهر آبوجا، قهرمان این رقابت‌ها مشخص خواهد شد.

ضمن اینکه تیم نوجوانان ایران با هدایت علی دوستی پس از آنکه با اقتدار قهرمان آسیا شد، برای دومین مرتبه در این جام حضور دارد و بسیار امیدوار است بتواند در این مسابقات به جایگاه شایسته‌ای دست یابد.

تیم‌های شرکت کننده: 24 تیم

قاره اروپا: ایتالیا، اسپانیا، هلند، آلمان، سوئیس و ترکیه

قاره آسیا: ایران، ژاپن، کره جنوبی، امارات

منطقه آمریکای جنوبی: برزیل، آرژانتین، اروگوئه و کلمبیا

منطقه آمریکای شمالی و مرکزی: کاستاریکا، آمریکا، مکزیک و هندوراس

قاره آفریقا: نیجریه، الجزایر، بوکینافاسو، گامبیا و مالاویا

قاره اقیانوسیه: نیوزلند