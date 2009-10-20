به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام بهزاد مهدی خبازیان، سرمربی تیم ملی شنا تیم اعزامی کشورمان با شش شناگر شامل: محمد بیداریان، محمد علیرضایی، پاشا وحدتی، امین نوشادی، سعید ملکا آشتیانی و گامر دیلانچیان در رقابت‌های شنای مسافت کوتاه سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا شرکت خواهد کرد.

این تیم را بهزاد مهدی خبازیان و خشایار حضرتی به عنوان سرمربی و مربی همراهی خواهند کرد.

سومین دوره مسابقات شنا مسافت کوتاه داخل سالن آسیا (استخر 25 متر) طی روزهای 13 لغایت 17 آبانماه سالجاری در شهر "هانوی" ویتنام برگزار خواهد شد.