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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

تیم ملی شنا ایران با 6 شناگر به ویتنام اعزام می‌شود

تیم ملی شنا ایران با 6 شناگر به ویتنام اعزام می‌شود

تیم ملی شنا ایران با شش شناگر در مسابقات شنا مسافت کوتاه (استخر 25 متر) سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام بهزاد مهدی خبازیان، سرمربی تیم ملی شنا تیم اعزامی کشورمان با شش شناگر شامل: محمد بیداریان، محمد علیرضایی، پاشا وحدتی، امین نوشادی، سعید ملکا آشتیانی و گامر دیلانچیان در رقابت‌های شنای مسافت کوتاه سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا شرکت خواهد کرد.

این تیم را بهزاد مهدی خبازیان و خشایار حضرتی به عنوان سرمربی و مربی همراهی خواهند کرد.

سومین دوره مسابقات شنا مسافت کوتاه داخل سالن آسیا (استخر 25 متر) طی روزهای 13 لغایت 17 آبانماه سالجاری در شهر "هانوی" ویتنام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 967658

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