وزیر بازرگانی و صادرکنندگان خواستار افزایش نرخ ارز شدند

به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری امروز در نشستی با رئیس کل بانک مرکزی با حضور صادرکنندگان نمونه کشور گفت: افزایش نرخ ارز به توان صادراتی کمک می کند و عدم افزایش این نرخ متناسب با نرخ تورم هر ساله شرایط را برای صادر کنندگان سخت می کند.

وزیر بازرگانی افزود: عدم افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی می شود و حضور صادر کنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی با مشکل مواجه خواهد کرد.





وی با اشاره به اخذ وام توسط صادر کنندگان با نرخهای 22 ، 24 و 26 درصد تاکید کرد: صادر کنندگان نباید تسهیلات را با چنین نرخهایی دریافت کنند. بر این اساس، باید نرخ ترجیحی برای ارائه تسهیلات به صادر کنندگان اعطا شود.





به گفته غضنفری، سهم بخش صادرات در پرداخت تسهیلات بانکی دو درصد است، این در حالی است این سهم بسیار ناچیز بوده و باید به 7 الی 8 درصد افزایش یابد.





غضنفری از آمادگی اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران برای تشکیل کمیته ای به منظور بررسی مشکلات صادرکنندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی و صادر کنندگانی که به وام بیشتری نیاز دارند خبر داد و تصریح کرد: تشکیل این کمیته در ارائه وام مجدد به صادر کنندگان موثر خواهد بود.



وزیر بازرگانی افزایش سرمایه در بانکهای تجاری وصادراتی، اجازه تاسیس بانکهای خارجی در ایران به منظور ایجاد فضای رقابتی با بانکهای ایرانی، کاهش نرخ بیمه صادراتی توسط موسسات پوشش دهنده اعتباری و توجه جدی بانکهای عامل به موضوع صادرات را از انتظارات صادر کنندگان نمونه عنوان کرد.



وی با ابراز خرسندی نسبت به اینکه کلید بانک مرکزی به دست فردی خبره و آگاه به مسائل صادراتی داده شده است، گفت: این امر به صادر کنندگان قوت قلب خواهد بود.



به گزارش مهر، در این نشست صادر کنندگان نمونه کشور مسائل و مشکلات خود از جمله بالا بودن نرخ ارز، عدم دریافت تسهیلات بانکی، دریافت تسهیلات با نرخ های سود بسیار بالا و ... را مطرح کردند.