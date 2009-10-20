علیرضا لبش شاعر و طراح در گفتگو با مهر درباره کتابی که برای موسسه روایت فتح در دست نگارش دارد توضیح داد: قراردادی با موسسه روایت فتح بسته ام که کتابی به نام "حزب رستاخیز" برای آنها تالیف کنم که قالب آن داستانی است. در حال حاضر مشغول پژوهشهای اولیه این اثر هستم.

این شاعر همچنین گفت: "نسکافه‌های بعداز ظهر" عنوان مجموعه شعرهای سپید بلند من است که تا آخر مهر توسط نشر "فصل پنجم" در 96 صفحه منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین یک مجموعه شعر سپید دیگر به نام "مرثیه‌ای برای گمگشتگی" در دفتر شعر جوان دارم که برای دریافت مجوز راهی ارشاد شده است. در این مجموعه طرحهای کوتاه همراه با شعرهای سپید آورده شده است.

شاعر مجموعه "خنده در مراسم تدفین" از کتاب دیگرش به نام "کافه خنده" اینگونه گفت: این کتاب مجموعه‌ای از نثرهای طنز است که در قالب یک کتاب 300 صفحه‌ای به دفتر طنز حوزه هنری داده‌ام و قرار است سوره مهر آن را منتشر کند. تعدادی از آثار این کتاب پیش از این در مطبوعات به چاپ رسیده و برخی از آنها هم در جشنواره‌های مختلف شرکت داشته است.

وی افزود: همچنین یک مجموعه داستان به نام "مرد سیاه است زن شاعر" به انتشارات چشمه داده‌ام که هنوز اعلام نظر نکرده اند. در این مجموعه 12 داستان مدرن آورده شده که در هر کدام از آنها سعی کرده ام شیوه خاص نگارشی داشته باشم و فضای هر کدام تازه و تجربه نشده باشد.

این شاعر تصریح کرد: تلاش من بر این بوده که این مجموعه تکراری از کارهای نویسندگان دیگر نباشد و فرم و نحوه روایت داستانها نوآورانه باشد. البته نثر سرراست و زبان ساده را انتخاب کرده‌ام تا مخاطب راحت تر با آن ارتباط برقرار کند.

لبش که کار طراحی کتاب "خنده در مراسم تدفین" را هم انجام داده است درباره اینکه آیا طراحی جلد دیگر کتابهایش را هم انجام می دهد توضیح داد: هدف من این است که طرح روی جلده همه کتابهایم را خودم بزنم ولی برخی ناشران فرم خاص خود را دارند مثلا انتشارات فصل پنجم که "نسکافه‌های بعداز ظهر" را چاپ می‌کند خودشان طرح جلد می دهند ولی در مورد کارهای دیگرم که هنوز به مرحله طراحی جلد نرسیده است حتما تلاشم را می‌کنم که طراحی آنها را خودم انجام دهم.