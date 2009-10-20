این مؤلف و کارگردان و بازیگر تئاتر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: 16 سال پیش نمایش "دومی‌ها و سومی‌ها" را بر اساس مفاهیم کتاب‌های درسی دوم و سوم دبستان به صحنه بردم که با استقبال مواجه شد. اما به دلیل مشکلاتی شخصی اجرای این کار ابتر ماند و به خارج رفتم. در این مدت تألیفات زیادی در زمینه تئاتر خلاق و تئاتر در مدرسه داشتم و در جشنواره‌های تئاتر در مقام داور و کارشناس همکاری می‌کردم.

قاسمی درباره اجرای این اثر نمایشی بعد از 16 سال خاطرنشان کرد: بعد از سال‌ها در فکر کار روی صحنه بودم. به دلیل نیازی که احساس کردم در مسائل تئاتر کودک به ویژه تئاتر دانش‌آموزی و تئاتر در کلاس داریم این اثر را برای اجرای مجدد انتخاب کردم. تئاتر در آموزش و پرورش از جمله حوزه‌های بسیار مهم تئاتر است و اینکه چگونه می‌توان مفاهیم درسی را با تئاتر در کلاس‌ها آموزش داد خیلی مهم است. البته تصمیم گرفتم این اثر را به عنوان تئاتر خلاقه برای کودکان به صحنه ببرم.

وی درباره گروه بازیگری نمایش "دومی‌ها و سومی‌ها" توضیح داد: در این نمایش چهار بازیگر مرد و یک بازیگر زن حضور دارند که همگی بزرگسال هستند و بازیگر زن تجربه معلمی نیز دارد. بازیگران دور از حرکات اغراق‌آمیز بدنی و بیانی نقش کلاس دومی‌ها را ایفا می‌کنند تا کودکان آنها را از خود بدانند. در اصل کودکان در این نمایش با خروج از جایگاه تماشاگر روی صحنه مشارکت و به این بازیگران کمک می‌کنند تا مفاهیم درستی دوم و سوم دبستان را بیاموزند.

قاسمی گفت: این نمایش دوسویه است و گریم روی تماشاگران انجام می‌شود و کودکان خود را در کلاس و اجرا سهیم می‌دانند. این نمایش می‌تواند برای مربیان و دانشجویان علوم روانی کودک بسیار مؤثر باشد. در اینگونه اجراها خانواده‌هایی که کودکان کمرو یا دارای لکنت بیشتر تمایل به حضور کودکان روی صحنه دارند، چون این باعث تأثیرپذیری کودکان و فعالتر شدن آنها می‌شود.

این هنرمند باسابقه تئاتر درباره زمان و مکان اجرای نمایش گفت: نمایش "دومی‌ها و سومی‌ها" را از دوشنبه چهارم تا 19 آبان‌ماه در سالن مبارک فرهنگسرای بهمن به صحنه می‌بریم. این نمایش در دو ساعت 9 و 10 صبح و ساعت 14 اجرا می‌شود و مدارس منطقه می‌توانند از نمایش دیدن کنند. سپس از 20 آبان آن را در فرهنگسرای فردوس در خیابان آیت‌الله کاشانی اجرا خواهیم کرد.

مسلم قاسمی علاوه بر کارگردانی و بازیگری طی سال‌های گذشته حدود 140 کتاب در حوزه هنر و تکنولوژی تئاتر کودک و تئاتر مدارس تألیف و ترجمه کرده است.