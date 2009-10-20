تصویربرداری فاز دوم "شوق پرواز" تا پایان سال ادامه دارد

ناصر دهقانی مدیر پروژه این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: فاز اول که بخش زمان حال را در می‌گرفت دیروز در تهران به پایان رسید و پنجم آبان‌ماه تصویربرداری فاز دوم در قزوین شروع می‌شود. این فاز گستردگی و تنوع خاصی دارد و در تهران، اصفهان، دزفولٰ فرانسه و عربستان تصویربرداری می‌شود.

وی ادامه داد: به زودی بازیگران جدیدی به گروه ملحق می‌شوند و در این فاز که سال‌های دهه 50 و 60 را در برمی‌گیرد شهاب حسینی و الهام حمیدی از بازیگران اصلی هستند. تصویربرداری فاز دوم تا پایان امسال ادامه دارد. این بخش از کار شامل سکانس‌های فلاش‌بک می‌شود.

افسانه بایگان، سعید نیکپور، بهمن زرین‌پور، مینا جعفرزاده، پوراندخت مهیمن، مهران رجبی، حسن جوهرچی، عباس امیری، زهره حمیدی، اتابک نادری، هیلدا رنجبران، حسین بابایی، سلما بابایی، علیرضا مظفری، شیدا اسدی، مبین قربانی، علی‌اصغر یوسفیان، پانیذ رنجبر و شعف نوری بازیگران مجموعه هستند.

عوامل این پروژه عبارتند از فیلمنامه‌نویس: فرهاد توحیدی، حسین تراب‌نژاد و مهدی محمدنژادیان، مدیر پروژه: ناصر دهقانی، مدیر تصویربرداری: حسن پویا، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، طراح گریم: سعید ملکان، مدیر تولید: مجید بابایی، مجری‌طرح: جواد قلی‌زاده.

مجموعه "شوق پرواز" محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد است. یدالله صمدی فیلم‌های "ایستگاه"، "سارای"، "ساوالان" و "اتوبوس" را در کارنامه دارد.