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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

9 فیلم به سفارش سازمان ورزش شهرداری تهران ساخته شد

9 فیلم‌ کوتاه به سفارش سازمان ورزش شهرداری تهران توسط طوبی‌فیلم تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه‌کنندگی این فیلم‌ها برعهده احمد طلایی کیوان و مدیر تولید آن صابر میرزایی است. مدت زمان این فیلم‌ها بین 10 تا 20 دقیقه است و قرار است به زودی از تلویزیون پخش شوند. فرهاد توحیدی و شهرام مکری به عنوان مشاور فیلمنامه و مشاور کارگردان با این مجموعه همکاری داشتند.

نام فیلم‌ها از این قرار است "گذر از پنجره های مه آلود" به کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده، "پای پیاده تا آفریقای جنوبی" به کارگردانی سینا گنجوی، "حداقل تلاش می‌کنیم" به کارگردانی ایمان پورقلی‌زاده، "چهل تیکه" و "پس آن پرده تاریک" به کارگردانی افشین سلیمان پور، "نابغه‌ها " به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده ، "قاب آخر" به کارگردانی محمد ترابی، "اینجا آسیاست" و " تهران پایتخت ایران" به کارگردانی صابر میرزایی.

فیلم "گذر از پنجره‌های مه آلود" به کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده به عنوان فیلم برگزیده هشتمین جشنواره فیلم‌های ورزشی وتلویزیونی تهران انتخاب شده است.

کد مطلب 967669

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