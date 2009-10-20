استقبال چشمگیر از سالن ژیمناستیک قابل حمل مبتکر ایرانی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از نمایشگاه اختراعات لندن مخترعان تلاشگر، کسانی که مایلند اولین آزمایشگرهای این اختراعات باشند و بازدیدکنندگان شیفته شرکت کرده اند.

در این نمایشگاه ایده ها و طرحهایی که عجیب به نظر می رسند از روی کاغذ خارج شده و به صورت یک دستگاه نمونه آزمایشی ساخته شده اند.

در نمایشگاه لندن، مخترعان از کشورهای ایران، انگلیس، بلغارستان، کرواتی، هنگ کنگ، لیبی، مالزی، مولداوی، هلند، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، اسپانیا و تایوان شرکت کرده اند.

در این نمایشگاه بیش از 200 ایده به نمایش درآمده است. از اختراعات قابل توجه در این دوره از نمایشگاه لندن، سالن ژیمناسیک قابل حمل اختراع احسان یزدانی است که بسیار مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است. این سالن در واقع یک کیت سبک وزن است که قادر است 15 تمرین ورزشی را ارائه کند.

این مخترع ایرانی در این خصوص توضیح داد: "شما می توانید در هتل، در اداره و یا هر جای دیگری این سالن ژیمناسیک قابل حمل را ببرید و حرکات ورزشی انجام دهید."

از دیگر نوآوریهای عرضه شده در این نمایشگاه می توان به حوله مغناطیسی که بدون نیاز به گیره خود به خود به دیوار می چسبد، اشاره کرد.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از دیگر اختراعات معرفی شده در این نمایشگاه می توان زیردریایی با ظرفیت دو سرنشین، خودروی هیدروژنی و در هوشمندی که قادر است به صاحب خانه اطلاع دهد که وسیله ای را فراموش کرده است با خود از خانه خارج کند را نام برد.

صندلی روباتیک که به می تواند به تختخواب تبدیل شود برای افراد معلول وسیله مناسبی است که در این نمایشگاه معرفی شده است.

همچنین یک کارآفرین بلغارستانی دستگاهی به نام "بثوماتیک" را اختراع کرده است. این دستگاه به افرادی که مشغله زیادی دارند اجازه می دهد که با لمس "آی- پاد" دما، عمق و رایحه آب حمام خود را تنظیم کنند.

این مخترع اظهار داشت: "ما همچنین خانه های مدرنی را برای زندگی آینده طراحی کردیم که نور، گرما و موسیقی را کنترل می کنند."