راه اندازی 30 مرکز آموزش از راه دور در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد 15 واحد ویژه دختران و بقیه برای پسران است که در مناطق 14 گانه آموزش و پرورش دایر شده است.

وی افزود: در این واحدها آموزشهای تحصیلی در مقاطع راهنمایی تا پیش دانشگاهی به مدت سه روز در هفته به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

رئیس آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به اینکه امسال دو هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل زیر پوشش آموزشهای این مراکز قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: طرح تشکیل کلاسهای آموزش از راه دور برای چهارمین سال متوالی است که در این استان اجرا می شود.

بارانی عنوان کرد: مهمترین علت ترک تحصیل بین دانش آموزان دختر را ازدواج زودهنگام، تعصب والدین و برای پسران اشتغال است.

این مسئول یادآور شد: مهمترین هدف از تشکیل این کلاسها جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان است.