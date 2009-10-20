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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

راه اندازی 30 مرکز آموزش از راه دور در ایلام

راه اندازی 30 مرکز آموزش از راه دور در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش استان ایلام گفت: 30 مرکز آموزش از راه دور در این استان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد 15 واحد ویژه دختران و بقیه برای پسران است که در مناطق 14 گانه آموزش و پرورش دایر شده است.

وی افزود: در این واحدها آموزشهای تحصیلی در مقاطع راهنمایی تا پیش دانشگاهی به مدت سه روز در هفته به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

رئیس آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به اینکه امسال دو هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل زیر پوشش آموزشهای این مراکز قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: طرح تشکیل کلاسهای آموزش از راه دور برای چهارمین سال متوالی است که در این استان اجرا می شود.

بارانی عنوان کرد: مهمترین علت ترک تحصیل بین دانش آموزان دختر را ازدواج زودهنگام، تعصب والدین و برای پسران اشتغال است.

این مسئول یادآور شد: مهمترین هدف از تشکیل این کلاسها جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان است.

کد مطلب 967673

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