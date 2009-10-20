به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در آن وظایف و کارکردهای روابط عمومیها بیان شده پس از بررسی روابط عمومی در جهان به بررسی آن در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در ادامه وظایف زیرساختهای روابط عمومیها به تفکیک آورده شده است. روابط عمومی در اسلام و روابط عمومی الکترونیک و کارکردهای کلان آن از بخشهای دیگر این کتاب است.

در بخش دیگر کتاب نتایج به دست آمده از مقایسه روابط عمومی در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی با استفاده از پرسشنامه‌های محق آماده شده است. جامعه آماری تحقیق در این کتاب مسئولان و ارباب رجوعان 34 مرکز روابط عمومی دولتی و خصوصی هستند که پس از تحلیل نتایج حاصله به مقایسه دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته و در انتها الگویی از روابط عمومی مطلوب ارائه شده است.

مولف کتاب دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه علوم اجتماعی علامه طباطبایی دارد و اکنون علاوه بر عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی، ریاست دانشکده پلیس زن را نیز برعهده دارند. پایان نامه کارشناسی ارشد وی پژوهش برگزیده سال 1378 در حوزه دین شد.