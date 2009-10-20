ادامه "دوباره پرواز کن" از نیمه آبان در مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی در ارتفاعات تالش ادامه دارد، معصومه شکوری، شیوا شکوری، پیام اریس بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. نیمه آبان‌ماه گروه سازنده "دوباره پرواز کن" به مسجد سلیمان می‌روند تا فلیمبرداری در این بخش‌ها ادامه پیدا کند.

بخش‌هایی از این فیلم در اهواز و جاده‌های اطراف این شهر تصویربرداری می‌شود. "دوباره پرواز کن" پس از مجموعه "گل پامچال" دومین تجربه طالبی در حوزه دفاع مقدس است که برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه‌: م. طالبی (بر اساس داستان تابستان و غاز سفید نوشته مژگان شیخی)، فیلمبردار: محمدعلی قاسمی، مدیر تولید: مریم طالبی، صدابردار: احمد صالحی، دستیار اول کارگردان: مسعود میمی، تهیه‌کننده: ناصر دهقانی.

