مرکز تلفن بی سیم حوادث غیرمترقبه استان زنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان ظهر سه شنبه در آئین بهره بردای مرکز تلفن بی سیم حوادث غیرمترقبه استان زنجان توسعه زیرساختها برای ستاد حوادث غیرمترقبه را ضروری دانست و گفت: ارتباطات موجب تسریع امور شده و در کاهش حوادث غیرمترقبه نقش مهمی ایفا می کند.

محمد رئوفی نژاد افزود: سرعت عمل در زمینه امدادرسانی و بسیج نیروها موجب کاهش تلفات می شود همچنین اطلاع رسانی سریع گامی موثر در زمینه توسعه کمک رسانی به افراد آسیب دیده از حوادث است.

وی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی، صحنه های تلخی را در بحرانها بوجود آورده است، ادامه داد: برنامه ریزی برای ارائه خدمات اصولی در بحران ها "قبل، حین و بعد از حادثه" نیازمند ارتباطات قوی و منسجم است.

رئوفی نژاد وایرلنس را از زیرساختهای مهم در استفاده و بهره برداری از اینترنت عنوان کرد و افزود: زنجان جزو استانهایی است که در آینده نزدیک دارای دستگاه پیش بینی زلزله خواهد شد.

استاندار زنجان تاکید کرد: نصب این دستگاه می تواند عامل مهمی در کاهش خطرات و تلفات ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد.

به گفته رئوفی نژاد، پیش بینی دقیق زمان زلزله امکانپذیر نیست ولی حدود آن را می توان به وسیله دستگاههای پیشرفته مشخص کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان گفت: بهره برداری از مرکز تلفن بی سیم، روند برقراری ارتباطات در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه افزایش خواهد داد.

عباس شیبانی افزود: برای ایجاد و راه اندازی مرکز تلفن بی سیم ویژه حوادث غیرمترقبه زنجان، بیش از یک میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به خدمات مطلوب پدافند غیرعامل در سطح استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر از مرکز مخابرات "امام خمینی" به عنوان پدافند غیرعامل استفاده می شود ولی به علت مقاوم نبودن در برابر زلزله های بالای شش ریشتر، نیازمند جابجایی است.

شیبانی افزود: مقدمات لازم برای جابجایی مرکز پدافند غیرعامل فراهم شده و اواسط سال آینده این مرکز منتقل می شود.