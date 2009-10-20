76 کودک خیابانی در آذربایجان غربی ساماندهی شد

جلال جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان این مطلب اظهار داشت: این کودکان بعد از شناسایی، ارائه خدمات مددکاری، روانشناختی، حقوقی و حمایتی با همکاری روزنامه جام جم، بوفه دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه مبل سازی و کارخانه تازه تاسیس کرکره و کارگاه های تشک سازی اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه 94 درصد کودکان کار از حاشیه‌ نشینان شهرهای استان هستند، افزود: متاسفانه درصد بالایی از آنها را کودکان کار و متکدیان تشکیل می دهند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی از تحت پوشش قرار دادن چهارهزار و 900 زن سرپرست خانوار، خبر داد و بیان داشت: طی شش ماهه سال جاری 130 هزار میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی، دانشجویی، ازدواج، اشتغال و لوازم ضروری زندگی به این خانواده ها از سوی سازمان پرداخت شده است.

جهانگیری با بیان اینکه چهار مرکز کاهش طلاق در شهرستانهای نقده، خوی، مهاباد و ارومیه از ابتدای سال جاری تاکنون راه اندازی شده است، افزود: این مراکز تاکنون به 370 زوج خدمات مشاوره ارائه کرده اند که از این تعداد 160 خانواده مورد سازش و بقیه جهت تصمیم گیری به دادگاه ارجاع داده شده است.

وی همچنین در خصوص روند تدوین سند کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی آذربایجان غربی، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش آسیبها و افراد در معرض خطر و کاهش سن ابتلا به آسیبها هستیم که در راستای کنترل و کاهش این موارد پیش نویس سند در کمیته فرهنگی و اجتماعی استان تصویب و جهت اعلام نظر به دستگاه های اجرایی و ارگانهای زیربط ارسال شود.