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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

امسال؛

76 کودک خیابانی در آذربایجان غربی ساماندهی شد

76 کودک خیابانی در آذربایجان غربی ساماندهی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی از ساماندهی 76 کودک خیابانی از ابتدای سال جاری در سطح استان خبر داد.

جلال جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان این مطلب اظهار داشت: این کودکان بعد از شناسایی، ارائه خدمات مددکاری، روانشناختی، حقوقی و حمایتی با همکاری روزنامه جام جم، بوفه دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه مبل سازی و کارخانه تازه تاسیس کرکره و کارگاه های تشک سازی اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه 94 درصد کودکان کار از حاشیه‌ نشینان شهرهای استان هستند، افزود: متاسفانه درصد بالایی از آنها را کودکان کار و متکدیان تشکیل می دهند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی از تحت پوشش قرار دادن چهارهزار و 900 زن سرپرست خانوار، خبر داد و بیان داشت: طی شش ماهه سال جاری 130 هزار میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی، دانشجویی، ازدواج، اشتغال و لوازم ضروری زندگی به این خانواده ها از سوی سازمان پرداخت شده است.

جهانگیری با بیان اینکه چهار مرکز کاهش طلاق در شهرستانهای نقده، خوی، مهاباد و ارومیه از ابتدای سال جاری تاکنون راه اندازی شده است، افزود: این مراکز تاکنون به 370 زوج خدمات مشاوره ارائه کرده اند که از این تعداد 160 خانواده مورد سازش و بقیه جهت تصمیم گیری به دادگاه ارجاع داده شده است.

وی همچنین در خصوص روند تدوین سند کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی آذربایجان غربی، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش آسیبها و افراد در معرض خطر و کاهش سن ابتلا به آسیبها هستیم که در راستای کنترل و کاهش این موارد پیش نویس سند در کمیته فرهنگی و اجتماعی استان تصویب و جهت اعلام نظر به دستگاه های اجرایی و ارگانهای زیربط ارسال شود.

کد مطلب 967686

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