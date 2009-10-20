اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دومین مسابقه اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی استان یزد در تاریخ اول آبان ‌ماه جاری در پارکینگ پارک کوهستان برگزار می‌ شود.

علاقمندان برای ثبت‌ نام به منظور شرکت در این مسابقه می ‌توانند تا تاریخ 29 مهرماه جاری به محل ثبت‌ نام مسابقات اتومبیلرانی واقع در بلوار دانشجو، نمایشگاه اتومبیلرانی رالی مراجعه کنند یا با شماره تلفن 8240867 تماس گیرند.

شرکت‌ کنندگان می‌ توانند با حضور در محل مسابقه از ساعت 9 تا 11 صبح پنجشنبه، 30 مهرماه جاری به تمرین بپردازند.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه باید راس ساعت 9 صبح جمعه اول آبان ‌ماه سال جاری در محل برگزاری مسابقات در پارک کوهستان حاضر باشند.

معلول میبدی قهرمانی تنیس روی میز معلولان کشور شد

مسابقات تنیس روی میز کشور ویژه معلولان بهزیستی با قهرمانی معلول میبدی پایان یافت. در این مسابقات که در بابلسر برگزار شد، مهدی معصومی یخدانی مقام نخست کلاس L-5 ویلچری نشسته را از آن خود کرد.

وی که معلول جسمی حرکتی از ناحیه پا است، سال گذشته نیز توانست مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

شانزدهمین زورخانه شهرستان یزد افتتاح شد

شانزدهمین زورخانه شهرستان یزد با حضور مدیرکل تربیت ‌بدنی استان یزد و روسای هیئت ‌های پهلوانی و زورخانه‌ای استان و شهرستان یزد افتتاح شد.

برای بهره‌ برداری از این زورخانه که با عنوان "غدیر" نامگذاری شده است، یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است.

دانش‌ آموز میبدی مقام نخست ووشوی نوجوانان کشور را کسب کرد

دانش‌آموز میبدی در مسابقات ووشوی نوجوانا کشور مقام نخست را از آن خود کرد.

علیرضا اژدری، دانش ‌آموز کلاس سوم راهنمایی آموزشگاه شهید بهشتی میبد، پس از کسب رتبه سوم این مسابقات در استان، به رقابتهای کشوری در سمنان راه یافت و مدال طلای این رقابتها را از آن خود کرد.

برگزاری همایش دوچرخه‌ سواری جوانان و نوجوانان در مروست

به مناسبت هفته تربیت بدنی، همایش دوچرخه ‌سواری جوانان و نوجوانان در مروست برگزار شد.

شرکت‌ کنندگان در این همایش مسیر میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدای این شهر را رکاب زدند و در پایان به 20 نفر برتر این همایش جوایزی اهدا شد.