هرمزگان، کرمانشاه و شیراز به سوپر لیگ والیبال جوانان راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رقابتهای گروه دو لیگ دسته یک والیبال جوانان کشور پس از پنج روز رقابت تیم آلومینیوم هرمزگان در جای اول ایستاد و تیمهای کشاورز کرمانشاه و پاسارگاد شیراز نیز دوم و سوم شدند.

تیم آلومینیوم هرمزگان به عنوان تیم برتر گروه دو و تیمهای کشاورز کرمانشاه و پاسارگاد شیراز به عنوان تیمهای دوم و سوم به سوپر لیگ والیبال جوانان کشور راه یافتند.

در آخرین روز از این رقابتها تیم آلومینیوم المهدی هرمزگان مقابل تیم شهرداری یاسوج سه بر صفر به پیروزی رسید و در دومین بازی تیم کشاورز کرمانشاه سه بر صفر شهرداری یاسوج را برد.