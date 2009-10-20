ساخت چراغ روباتیک که با صدا و اشاره حرکت می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این چراغ مطالعه روباتیک را که محققان مدرسه عالی دانشگاه پلی تکنیک میلان ابداع کرده اند به استفاده کننده اجازه می دهد بدون دست زدن به آن و تنها از طریق اشاره کردن با حرکات دست و یا صدا جهت نور آن را به نقطه مورد نظر انتقال دهد.

این چراغ روباتیک مجهز به یک دوربین و حسگرهایی است که نزدیک کلاهک پخش کننده نور قرار دارند. این چراغ با تغییر شدت، جهت و مسیر نور به اشارات و صدای کاربر پاسخ می دهد.

زمانی که دست استفاده کننده برای نشان دادن جهت نور مورد نظر به چراغ نزدیک می شود، سر چراغ به راحتی و بدون نیاز به تماس فیزیکی به طرف خواسته شده تغییر جهت می دهد و فضای کار را روشن می کند.

همچنین در پایه این چراغ مطالعه میکروفنهایی نصب شده اند که به کاربر اجازه می دهند با صدا کردن چراغ و یا به هم زدن دستها نور را به سمت مورد نظر هدایت کند.

براساس گزارش رویترز، این روبات که "هلیوس" نام دارد می تواند برای افرادی که قادر به تماس فیزیکی چراغ و تعیین مسیر نور نیستند (مثل افراد معلول) بسیار کاربردی باشد.