محصولات 600 هکتار از مزارع پرورش میگو در هرمزگان ذخیره سازی شد

قدرت الله میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: حاصل فعالیت چهار مرکز تکثیر لارو میگو در استان تولید 155 میلیون قطعه بچه میگو بود که از این تعداد 112 میلیون قطعه در مزارع استان ذخیره سازی و بقیه بخشی به اجرای طرح بازسازی ذخایر اختصاص یافته و بخشی از آن نیز به استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.

میرزاده خاطرنشان کرد: در سال جاری فعالیت تکثیر و پرورش باد و گونه سفید هندی و وانامی انجام شد که در راستای توسعه، گونه های جدید و پربازده 169 هکتار از مزارع میگو به گونه وانامی اختصاص داده شد و پیش بینی می شود بیش از هزار تن میگو از گونه های کشت از مزارع برداشت شود.

وی بیان کرد: وقوع پدیده کشند قرمز در سال گذشته و نگرانی پرورش دهندگان از اثرات آن بر پرورش میگو موجب کاهش سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته شده است که البته پدیده کشند قرمز تا کنون اثرات مستقیم بر پرورش میگو نداشته است.

به گفته وی با توجه به میزان تقاضای بازار تا کنون 22 تن میگو با وزن 8 تا 10 گرم از مزارع برداشت شده است اما معمولا زمان برداشت کلی میگوی پرورشی از مزارع استان از آبان ماه آغاز می شود.