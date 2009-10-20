اجرای طرح جامع خارگ منوط به تعیین تکلیف اراضی این جزیره است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی مقاتلی صبح سه شنبه درنشست بررسی مسائل و مشکلات اجرایی تعاونی مسکن مهر شهرستان بوشهر افزود: به منظور استفاده اهالی خارگ از تسهیلات مسکن پیشنهاد می ‌دهیم تا مشخص شدن مسئله مالکیت زمین، مصوبه هیئت دولت در محدوده مسکونی خارگ به اجرا در آید .

وی در ارتباط با مشکل برق شرکت تعاونی مهر گفت: برای اجرای حدود دو هزار واحد مسکونی در شهر عالیشهر دولت پیش‌ بینی یارانه برای اجرای خدمات زیربنایی کرده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر افزود: در این راستا با توجه به گرمای هوای بوشهر و اجرای 25 کیلومتر شبکه هوایی و شش کیلومتر شبکه زمینی طی جلسه ‌ای با دستگاه‌های متوالی و استانداری راهکار افزایش یارانه بررسی می‌شود.

فرماندار بوشهر نیز با پیش‌ بینی افت 25 درصدی قیمت مسکن در بوشهر گفت: با توجه به احداث واحدهای مسکونی از طرف بنیاد مسکن، نیروی دریایی ارتش و تعاونی‌های مسکن مهر و جوانان پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در شهرستان بوشهر از افت 25 درصدی برخوردار شود.

جعفز پورکبگانی افزود: نظر به پیگیری جدی شخص رئیس‌جمهور و تأکید استاندار محترم در بحث شتاب بخشیدن به روند اجرایی مسکن مهر تمامی دستگاه‌ های اجرایی مرتبط با این پروژه باید از همه توان خود برای رفع موانع و مشکلات استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اعتبارتی برای بازسازی بافت فرسوده شهری در نظر گرفته شده کی طی جلساتی با معتمدان محلاتی که دارای بافت فرسوده هستند، متقاضیان به صورت انفرادی یا در قالب شرکت تعاونی مسکن مهر می‌توانند نسبت به بازسازی منازل خود اقدام کنند.