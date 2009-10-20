آماده رویارویی با رئال مادرید هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال میلان چهارشنبه شب در هفته سوم از مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میهمان رئال مادرید خواهد بود.

کلارنس سیدورف در خصوص این دیدار گفت: ما در رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا موفق شده‌ایم تیم رم را شکست دهیم و در حال حاضر از روحیه لازم برای رویارویی با رئال برخورداریم.

سیدورف که پیش از این به همراه رئال مادرید نیز طعم قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان را چشیده است، در ادامه اظهار داشت: آنها در صدر گروه قرار دارند. این موضوع به ما انگیزه می دهد تا نتیجه خوبی کسب کنیم. میلان به لحاظ روحی و جسمی در شرایط مطلوبی قرار دارد.