وزیر علوم دولت نهم در گفتگوی مشروح با مهر : تشریح توسعه زیرساختهای آموزش عالی/ برخی دانشگاهها را از نو ساختیم

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان دستاوردهای وزارت علوم دولت نهم به بحث زیرساختها اشاره کرد و گفت: وزارت علوم دولت نهم در توسعه زیرساختها خوشبختانه اقدامات قابل توجهی انجام داد و این اقدام هم در بخش نرم افزاری و هم سخت افزاری صورت گرفت.

وی ادامه داد: در بخش نرم افزاری یکی از اقدامات مهم و اساسی و ماندگار وزارت علوم دولت نهم که زمینه را برای جهشهای لازم در حوزه های مختلف مرتبط با وزارت علوم مهیا کرد بازتعریف یا تدوین دستورالعمل و آیین نامه های مورد نیاز بود که به اهم آنها در این گفتگو اشاره خواهد شد.

وزیر علوم دولت نهم افزود: اقدامات بسیار بزرگی در این حوزه در وزارت علوم دولت نهم صورت گرفته به خصوص برخی آیین نامه ها یا دستورالعملها که زمان زیادی از ما گرفت. از جمله بازنگری آیین نامه ارتقاء یا سند راهبردی علم و فناوری که مقدمه ای برای فعالیت روی نقشه جامع علمی کشو است.

تعریف ERP حوزه ستادی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به صورت یکپارچه

زاهدی به ERP وزارت علوم اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که در وزارت علوم دولت نهم دنبال کردیم تعریف ERP حوزه ستادی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به صورت یکپارچه بود که خوشبختانه این پروژه دو ماه قبل به نتیجه رسید و رونمایی شد. آنچه که انتظار است این است که ان شاء الله در دوره جدید وزارت کمر همت بسته شود تا در کمترین زمان ممکن به صورت عملیاتی در همه حوزه های وزارت علوم اجرایی شود.

وی افزود: ERP تمامی نرم افزارها و برنامه هایی را که دانشگاهها و حوزه ستادی وزارت علوم نیاز دارند را به صورت کاملا انعطاف پذیر و یکنواخت ایجاد می کند. با اجرای ERP یقینا از پراکندگی نرم افزارهای مورد استفاده جلوگیری شده و به خصوص حوزه امنیت را در زیرساختهای نرم افزاری مورد نیاز دانشگاهها به خوبی تامین می کند.

تدوین لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان

زاهدی ادامه داد: از دیگر اقدامات نرم افزاری که در وزارت علوم دولت نهم اجرا شد در دستور کار قرار گرفتن شرکتهای دانش بنیان بود. خوشبختانه با تعاملی که در این خصوص با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

تدوین آیین نامه ای برای تعامل با دانشمندان ایرانی خارج از کشور

وی به دیگر اقدامات نرم افزاری وزارت علوم دولت نهم اشاره کرد و گفت: تدوین آیین نامه ای برای تعامل با دانشمندان ایرانی خارج از کشور نیز از اقدامات قابل توجه وزارت علوم دولت نهم در حوزه نرم افزاری بود.

زاهدی به دیگر دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه نرم افزاری نیز پرداخت و گفت: تدوین آیین نامه انجمنهای علمی، آیین نامه تشکلهای اسلامی، آیین نامه کانون نشریات، آیین نامه کانونهای فرهنگی و آیین نامه شوراهای صنفی از اقدامات نرم افزاری وزارت علوم دولت نهم در حوزه فرهنگی است.

اقدامات وزارت علوم دولت نهم در حوزه دانشجویی در حوزه نرم افزاری

وزیر علوم دولت نهم ادامه داد: تدوین دستورالعمل جدید اعطای بورس دکتری خارج از کشور با هدف حمایت از نخبگان علمی، تصویب آیین نامه وظایف، اختیارات، ساختار و راهکارهای اجرایی رایزنهای علمی سرپرست دانشجویان در خارج از کشور، تدوین دستورالعمل نحوه تخصیص بورسهای دول در سال 86، اصلاح آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، تدوین آیین نامه کمیسیون موارد خاص استانی، تدوین آیین نامه واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه و تدوین آیین نامه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاههای داخل از اقدامات قابل توجه وزارت علوم دولت نهم در معاونت دانشجویی در حوزه نرم افزاری است.

تدوین طرح نظارتی و ارزیابی آموزش عالی

زاهدی ادامه داد: اصلاح آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل، تدوین آیین نامه تسهیلات انتقال و مهمانی دانشجویان با اولویت دانشجویان دختر، تدوین آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد آموزشی، آموزشی پژوهشی و پژوهشی، اصلاح آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوه های تحصیلی بالاتر، بازنگری در مقررات آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، تدوین طرح حمایت از دانشجویان دکتری، تدوین شیوه نامه بکارگیری استاد مدعو، تدوین آیین نامه وظایف، اختیارات، سختار و راهکارهای اجرایی رایزنهای علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و تدوین طرح نظارتی و ارزیابی آموزش عالی از دیگر اقدامات نرم افزاری وزارت علوم در چهار سال فعالیت در دولت نهم بشمار می آید.

وزیر علوم دولت نهم به دیگر اقدامات این وزارتخانه در حوزه نرم افزاری اشاره کرد و با بیان اینکه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این زمینه گامهای قابل توجهی برداشته است به مهر گفت: آیین نامه ها و دستورالعملهای تدوین شده در حوزه پژوهشی و شورای عالی عتف از سال 1384 الی شش ماهه اول 1388 گام بسیار مثبتی در حوزه پژوهش بود که توسط وزارت علوم برداشته شد.

وی به بیان آیین نامه و دستورالعملهای تدوینی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت و در این زمینه به تدوین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب شورای عالی عتف 3/2/1385 موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تدوین آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 3/2/85 (این آیین نامه به منظور ساماندهی، تعیین فرآیندها و شیوه تصمیم گیری عالی عتف تدوین شده است)، تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب شوای عالی عتف3/2/85 (کمیسیون دائمی وظیفه و اختیار بررسی و تصمیم گیری در خصوص مواردی است که از طرف شورا تفویض و یا ارجاع شده است)، تدوین آیین نامه اجرایی بند و تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 11/2/86 تغییر مجری از شورای عتف به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عدم تحقق سهم اعتبارات تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، تدوین آیین نامه اجرایی بند 26 قانون بودجه سال 1388 کل کشور تدوین شده در اردیبهشت 88 (این آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه توسط شورای عالی عتف تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید) اشاره کرد.

وی ادامه داد: تدوین آیین نامه تشکیل ستاد راهبری سامانه ملی علم و فناوری مصوب 10/6/86 ، تدوین آیین نامه کمیته راهبری نظام اطلاع رسانی علم و فناوری (14/4/1387)، تدوین آیین نامه برگزاری سال جهانی نجوم در جمهوری اسلامی ایران 1388 هجری شمسی (2009)، تعیین و معرفی مراسم حوزه علمی نجوم (تدوین شده در تاریخ فروردین 88)، تدوین آیین نامه تشکیل کمیسیون شتابگرها مصوب 12/11/87 (کمیسیون شتابگرها با هدف زمینه سازی برای ارتقاء علوم پایه در کشور تشکیل شود)، تدوین شیوه نامه به کارگیری گزارش های استنادی نشریات علمی فارسی و نمایه استنادی علوم ایران و کشورهای اسلامی مورخ 1/6/85 (راه اندازی ISC برای نشریات فارسی زبان)، تدوین سیاستها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مصوب 2/10/87 در شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به لزوم ارتقا نقش ایران در تولید و گسترش علوم در جهان اسلام و نظر به بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از دیگر اقدامات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه نرم افزاری به شمار می آید.



زاهدی با بیان اینکه تدوین اساسنامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام وابسته به وزارت علوم، تحقیقات فناوری، آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر عملی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مصوب 20/11/87 و شیوه نامه تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاه ها موسسات پژوهشی ابلاغ 17/2/86: به منظور افزایش کیفیت فعالیت های عملی و ارتقاء سهم ایران در تولید دانش جهانی از دیگر دستاوردهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم به شمار می رود، گفت: تدوین آیین نامه حمایت از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی دانشجویان دکترای تخصصی (P.H.D.) دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (وابسته به وزارت علوم)، تنظیم جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از ابتدای سال 1388، تدوین آیین نامه اعتباری ویژه پژوهشی (Grant) اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تدوین آیین نامه تشکیل کمیسیون نشریات علمی کشور مصو ب 19/11/87، تدوین آیین نامه اعتبار نشریات علمی کشور مصوب 1/12/87 از دیگر اقدامات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهار سال فعالیت وزارت علوم دولت نهم است.

وزیر علوم دولت نهم با بیان اینکه دستاوردهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به همین موارد ختم نمی شود به دیگر دستاوردهای این شورا اشاره کرد و گفت: تدوین پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی- پژوهشی، تدوین پرسشنامه مخصوص اعضای هیئت تحریریه نشریه، تدوین پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریه، تدوین پیش نویس آیین نامه های معاملاتی موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تدوین آیین نامه برگزاری دوره تحصیلات تکمیلی در موسسات پژوهشی، تدوین دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تدوین شیوه نامه تاسیس واحدهای پژوهشی خصوصی مصوب 24/6/86، تدوین آیین نامه تاسیس هسته های دانشجویی پژوهش محور، تدوین آیین نامه کمیته تخصصی پژوهشی شورای گسترش آموزش عالی، تدوی دستورالعمل نحوه اخذ پروفرما و خرید تجهیزات مربوط به مرحله دوم وام ارزی تسهیلات بند ش تبصره 29 قانون بودجه سال 79 کل کشور درتاریخ 25/6/86 ، تدوین آیین نامه انتخاب شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی کنسرسیوم تامین منابع علمی مصوب 25/10/87 ، تدوین آیین نامه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تامین منابع علمی مصوب 20/3/85، تدوین آیین نامه قطب های علمی کشور مصوب 11/9/85، تدوین شیوه نامه تشکیل قطب های علمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، تدوین دستورالعمل کمیته تخصصی کمیسیون انجمن های علمی ایران، تدوین آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصرب 18/8/87 و تدوین تفاهمنامه ها (وزارت صنایع) از دیگر اقدامات نرم افزاری اجرا شده در وزارت علوم در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

تدوین اساسنامه موسسه پژوهش و مطالعات فناوری

زاهدی با بیان اینکه وزارت علوم دولت نهم زیرساختها در حوزه نرم افزاری را در بخش فناوری نیز بسیار مورد توجه قرار داد گفت: تدوین سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری (جهت طرح و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تدوین سند جامع توسعه علوم و فناوری هوافضای کشور (جهت ارایه و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی)، تدوین شیوه نامه تاسیس دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری، تدوین آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (48) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تدوین شیوه نامه حمایت از تحقیقات در مرحله تولید نیمه صنعتی، تدوین آیین نامه قطب های علمی کشور در جهت ایجاد و توسعه فناوری، تدوین متن اصلاحی لایحه حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به درخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تدوین شیوه نامه حمایت از ثبت اختراعات در خارج و بهره برداری از آن در داخل کشور، تدوین آیین نامه اجرایی جزء (4) بند (ج) ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب آن در کمیسیون علمی و فناوری هیئت محترم دولت، تدوین اصلاحیه آیین نامه نحوه فعالیت های مشخص به منظور تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری (کریدورهای علم و فناوری) جهت تصویب در هیئت دولت، تدوین اساسنامه موسسه پژوهش و مطالعات فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تدوین خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی و ابلاغ آن به دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت، تدوین ضوابط تبدیل موافقت اصولی به قطعی پارک های علم و فناوری، تدوین ضوابط دریافت مجوز قعطی مراکز رشد علم و فناوری و تدوین ضوابط تاسیس مراکز رشد اقماری وابسته به پارک های علم و فناوری تنها بخشی از این اقدامات در معاونت فناوری وزارت علوم در دولت نهم است.

وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل صدور مجوز فعالیت واحدهای فناوری مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری، تدوین آیین نامه تاسیس و راه اندازی کانون های شکوفایی خلاقیت، اصلاح آیین نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت های مراکز رشد واحدهای فناور، اصلاح آیین نامه ارزیابی نظارت بر فعالیت های پارک های علم و فناوری، تدوین آیین نامه و تفاهمنامه حمایت از شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد از طریق اعتبارات تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تدوین آیین نامه انجمن های علمی و فناوری از دیگر دستاوردهای وزارت علوم در حوزه فناوری در توسعه زیرساختهای نرم افزاری است.

وزیر علوم دولت نهم ادامه داد: در کنار مسائل نرم افزاری که به آن اشاره شد مسائل سخت افزاری در حجم بسیار وسیعی و شاید بی سابقه که با هیچ دوره ای از دوران چهار ساله این وزارتخانه قابل مقایسه نیست کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته و آن افزایش زیربنای فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی، رفاهی (خوابگاه، سلف سرویس و فضاهای ورزشی) و فرهنگی (مسجد، نمازخانه، خانه فرهنگ، کتابخانه و ...) است.

سال آینده دانشگاه دولتی بدون مسجد نخواهیم داشت

زاهدی با بیان اینکه ما حتی در برخی از دانشگاهها شبیه به دانشگاه زابل حقیقتا دانشگاهی را از نو ساختیم ادامه داد: حجم فضاهای ورزشی که در دولت نهم در وزارت علوم انجام شد به تنهایی چند برابر فضاهای ورزشی احداث شده تمامی سالیان قبل بوده است. به عبارتی در سال 1384 مجموعه تمام فضاهای ورزشی احداث شده 38 هزار و 50 مترمربع بود که این رقم را در سال جاری به 150 هزار مترمربع رساندیم. ضمن آنکه مساجد نیمه تمام زیادی بود که حتی حدود 15 سال از زمان شروع احداث آنها سپری شده و نیمه تمام مانده بودند. تلاش زیادی کردیم که همه آنها را به اتمام برسانیم و خوشبختانه این کار انجام شد نمونه آن در دانشگاه همدان، دانشگاه شهید باهنر کرمان و ... دیده می شود. علاوه بر آن در تمام دانشگاههایی که فاقد مسجد بودند پروژه مسجد را تعریف کردیم که برخی از آنها خوشبختانه در دولت نهم به ثمر نشست و بقیه هم تا سال آینده به اتمام می رسد و سال آینده دانشگاه دولتی بدون مسجد نخواهیم داشت.

وزیر علوم دولت نهم که هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است در ادامه به مهر گفت: شبیه به این توسعه در بخش فضاهای زیرساختی را در بخش خوابگاه سازی نیز داشتیم به طوری که حتی برای اولین بار بحث احداث خانه های فرهنگ در دانشگاهها مطرح و به اجرا رسید که ابتکار عمل بسیار خوبی بود و موجب شد دانشجویان در اوقات فراغت با حضور در خانه های فرهنگ به فعالیتهای جنبی از قبیل فعالیت در یکی از کانونهای فرهنگی هنری بپردازند.

زاهدی درباره فضاهای کالبدی نیز گفت: در سال 1380 فضاهای کالبدی برابر پنج میلیون و 860 هزار متر مربع بود که این رقم در سال 1383 به 6 میلیون و 650 هزار مترمربع رسید و وزارت علوم دولت نهم در سال 1387 این رقم را به هفت میلیون و 740 هزار مترمربع رساند که یقینا تا پایان امسال این رقم به بیش از حدود هشت میلیون مترمربع خواهد رسید. بنابراین توسعه قابل ملاحظه ای صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین برای توسعه فناوری توجه ویژه ای به پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد مستقر در آنها صورت گرفت.