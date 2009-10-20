به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدتقی جلیلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این ویژه‌نامه حاوی مطالبی پیرامون زندگی و کرامات حضرت معصومه(س) است.



وی با اشاره به مباحث مطرح شده در این ویژه‌نامه ادامه داد: در ویژه‌نامه ولادت حضرت معصومه(س) مطالبی چون «نظری کوتاه بر زندگی حضرت معصومه(س)»، «پاکیزه گوهر صدف اعتبار قم حضرت فاطمه معصومه(س)»، «ویژگی‌های حضرت معصومه(س)» و «کرامات حضرت معصومه(س) در یک نگاه» ارائه شده است.



وی اضافه کرد: «مقام علمی حضرت معصومه(س)» و «محدثه آل محمد(ص)» از دیگر مطالب ارائه شده در این ویژه‌نامه به شمار می‌رود.



جلیلی با بیان اینکه در این ویژه‌نامه مطالبی در ارتباط با همراهان حضرت معصومه(س) نیز عرضه شده است، خاطرنشان کرد: مطالب ویژه‌نامه حضرت معصومه(س) با استفاده از منابع مکتوب معتبر گردآوری شده است.



وی بیان مطالبی پیرامون وفات حضرت معصومه(س) را از دیگر ویژگی‌های این ویژه‌نامه ذکر کرد.



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به ارائه برخی فایل‌های صوتی در ویژه‌نامه ولادت حضرت معصومه(س)، گفت: این فایل‌های صوتی به مولودی‌خوانی ولادت این بانوی بزرگ اختصاص دارد.



وی هدف از تهیه این ویژه‌نامه را اطلاع‌رسانی در ارتباط با فضایل و ویژگی‌های حضرت معصومه(س) دانست و اظهار داشت: مطالب این ویژه‌نامه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به آدرس اینترنتی www.whc.ir قابل استفاده است.