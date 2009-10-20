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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

انتشار کتاب "رنگ در قرآن" در حوزه هنری ایلام

انتشار کتاب "رنگ در قرآن" در حوزه هنری ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان ایلام گفت: کتاب "رنگ در قرآن" در حوزه هنری این استان چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کرم اللهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کتاب اثر "ولی کمری" از هنرمندان حوزه هنری استان ایلام به چاپ رسیده است.

وی بیان داشت: در این کتاب به بحث رنگ و اهمیت آن در قرآن کریم و تصویرهای آن پرداخته شده است.

مدیر حوزه هنری استان ایلام با اشاره به اینکه تعدادی نقاشی با الهام از آیات قرآنی خلق شده است، خاطرنشان کرد: این کتاب سعی دارد از منظری به تامل و تفکر درباره توصیف رنگها در قرآن کریم بپردازد.

کرم اللهی یادآور شد: این موفقیت بزرگی برای حوزه هنری استان ایلام است که این کتاب با این مضمون و موضوع به چاپ رسیده است.

کد مطلب 967703

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