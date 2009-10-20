توجه به تغذیه در جامعه موجب از بین رفتن فاصله طبقات اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام دکتر حسین سبحانی‌نیا صبح سه شنبه در همایش روز جهانی غذا در تالار عطار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور افزود: امروز در دنیا به مسئله غذا توجه جدی می شود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس این توجه را یک توجه شعاری دانست و افزود: متأسفانه به رغم تمام این توجهات در دنیای به اصطلاح متمدن و مدافع حقوق بشر، صدها هزار نفر در دنیا با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.

سبحانی نیا توجه و تغذیه را منبعث از اندیشه اسلامی دانست و گفت: امیدواریم دست اندرکاران نظام اسلامی که یک شعار را با اعتقاد می‌گویند با همین اعتقاد هم دنبال کنند و تلاش خوب و مناسبی را داشته باشند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: از مدیران انتظار داریم که در ارتقاء کیفیت و نوآوری صنایع غذایی تلاش کنند و سعی کنند از دیگر کشورها کپی برداری نکنند.

دکتر ناصر وحدتی با بیان اینکه این مجموعه را قبول داریم و به این گروه از بازرسان نظارت خواهیم کرد، افزود: هرگاه مدیران صنایع ایده خوبی جهت کم کردن مشکلات و بهتر شدن برنامه ها داشته باشند، استقبال می کنیم.

وی تأکید کرد: مسئولان فنی در کارخانجات نمایندگان ما هستند و در جاهایی که مدیران صنایع با مدیران فنی مشکلاتی دارند به ما ارجاع دهند تا بررسی کنیم.

وی با تأکید بر ایجاد تعامل با مدیران صنایع جهت توجه به مسائل مورد نظر، خاطرنشان کرد:‌ در این راستا اقدمات متعددی انجام شده است.

وی گفت: معرفی صنایع غذایی برتر برای اولین بار در کشور در خراسان رضوی شروع شده است.

وی ادامه داد: برای تعدادی از محصولات استان سیب سلامت گرفته‌ایم و تعداد زیادی از صنایع لبنی و غذایی نیشابور شرایط گرفتن نشان سیب سلامت را دارا هستند.