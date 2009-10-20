به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و منتقدان حاضر در ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه حرکت حمایتی برگزارکنندگان جشنواره از تئاتر شهرستان و استعدادهای جوان تئاتری را امری مؤثر در ششمین دوره این جشنواره دانستند. رضا آشفته از منتقدان با سابقه تئاتر جایگاه جشنواره تئاتر ماه را مناسب دانست و جایگاه معتبر جشنواره را منوط به خروجی‌های آن ذکر کرد یعنی از میان حدود 30 نمایشی پنج اجرای عمومی درخور توجه از خروجی‌های این جشنواره باشد.



به اعتقاد این منتقد تئاتری اگر این اتفاق رخ دهد جشنواره تئاتر ماه توانسته جایگاه بسیار خوبی را به خود اختصاص دهد در غیر اینصورت باید تلاش‌های بیشتری انجام شود. آشفته حرکت به سمت بالا بردن سطح کیفی و تأثیرگذاری کیفی بیشتر آثار جشنواره را امری مهم و قابل توجه ذکر کرد که باید مورد توجه برگزار کنندگان جشنواره قرار گیرد تا جایگاه مثبت‌تری را به خود اختصاص دهد.



این منتقد تئاتر شعار حمایت از استعدادهای جوان و تئاتر شهرستان ششمین جشنواره تئاتر ماه را هدفی ارزشمند و مثبت دانست زیرا این هدف امکان شناسایی استعدادهای جوان در تمام نقاط کشور را فراهم می‌کند. به اعتقاد آشفته در خارج از تهران هنرمندان و استعدادهای بسیاری حضور دارند که با شناسایی و فراهم کردن امکانات مناسب برای بروز و ظهور توانای‌هایشان می‌توانند از هنرمندان تئاتری تهران نیز موفق‌تر عمل کنند.



البته از دیدگاه این هنرمند تئاتر هدف و عملکرد حوزه هنری نباید به اینجا محدود شود و باید در زمینه‌های آموزشی و گرایش‌های مختلف نظیر نمایشنامه نویسی و کارگردانی و بازیگری با هنرمندان جوان تهرانی و شهرستانی کار کند.



آشفته سرمایه‌گذاری حوزه هنری در زمینه تئاتر شهرستان و تولید آثار شهرستانی و رسیدن به اجرای عمومی را امری مهم دانست که باید هر چه بیشتر و جدی‌تر انجام شود یعنی حوزه هنری با شناسایی استعدادهای جوان تئاتر شهرستان و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها به تولید آثار درخور و شایسته برای اجرای عمومی بپردازد.



وی فراهم کردن امکانات تمرینی و اجرایی برای گروه‌‌های تئاتری شهرستانی از حرکات مؤثری ذکر کرد که حوزه هنری می‌تواند هر چه بیشتر در قبال تئاتر شهرستان و استعدادهای جوان تئاتری در نقاط مختلف ایران انجام دهد. آشفته این روند را عاملی دانست تا متولیان تئاتر ماه به عنوان متولیان جریانی تئاتری در کشور معرفی کند.

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