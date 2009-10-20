محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "سه نفری که طرح ایجاد اتحادیه شوراهای صنفی را در نشست اخیر این شوراها در ارومیه مطرح کردند افرادی سیاسی هستند. این سه نفر از فعالان سیاسی بودند که وارد شورای صنفی شده و نقش اصلی را در ارومیه ایفا کردند. برخی در نشست اخیر شوراهای صنفی نخواستند فضای مطلوب و آرام و فضایی که شوراهای صنفی حقیقی دنبالش هستند شکل بگیرد."

اعضای شوراهای صنفی نسبت به پالایش این مجموعه اقدام کنند

وی خاطرنشان کرد: "ضروری است که اعضای شوراهای صنفی نسبت به پالایش این مجموعه اقدام کنند. ماموریتهای شورای صنفی متفاوت از یک فعالیت سیاسی است اما برخی که نتوانستند در فعالیتهای سیاسی ادامه دهند، آمده اند و در فعالیتهای صنفی قرار گرفته و اقدام به ایجاد فضاهای خاص می کنند و خود به خود مانع اعتلای شوراهای صنفی می شوند."

"اتحادیه" اوج فعالیت سیاسی یا جمعی است

مدرس علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه طرح موضوع تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی از جمله زمینه های ایجاد اخلال در نشست اخیر شوراهای صنفی در ارومیه بوده است، گفت: "اتحادیه" اوج فعالیت سیاسی یا جمعی است. تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی به این معناست که شورای صنفی می خواهد اختیاراتش را به یک مجموعه بدهد. "اتحادیه" کاملا ادبیات سیاسی دارد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: "نمی شود به خاطر اینکه شورای صنفی 10 دانشگاه پیشنهاد اتحادیه را دنبال می کنند، رای موافق به تشکیل اتحادیه داد. البته اشکالی ندارد که دانشجویان نظرشان را ارائه کنند اما نمی توانند هدف اصلی شوراهای صنفی را تحت الشعاع پیشنهاد خود قرار دهند. به هر حال برخی دوباره جو نشست سراسری شوراهای صنفی دانشجویان را به سمت تشکیل اتحادیه بردند اما این جوسازیها در روند رشد شوراهای صنفی در دانشگاهها توقف ایجاد می کند."

محسن اسلامی با اشاره به سابقه پیگیری ایجاد شوراهای صنفی توسط دانشجویان به مهر گفت: "موضوع اتحادیه شوراهای صنفی 6 سال پیش از ناحیه دانشجویان مطرح شده است اما نتیجه بررسی کارشناسی که اخیرا در هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی درباره اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان صورت گرفته این است که بستر لازم در شوراهای صنفی برای رسیدن به اتحادیه شکل نگرفته است."

وی تاکید کرد: "اعتقاد داریم اگر روزی قرار باشد اتحادیه شوراهای صنفی دایر شود باید یک تفاهم و همدلی و گفتمانی درخور شوراهای صنفی ایجاد شود."

موضوع اتحادیه شوراهای صنفی مختومه است

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: "نتیجه حداقل سه جلسه بحث درباره اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان در هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی که با حضور معاون دانشجویی وزیر علوم، مدیران کل دانشجویان داخل و فرهنگی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، منتخب معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و دو دانشجوی انتخاب شده از سوی شوراهای صنفی برگزار شد این بود که تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان رای نیاورد و موضوع مختومه اعلام شد."

طرح تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی طرح چندین نفر است

اسلامی خاطرنشان کرد: "با وجود مختومه اعلام شدن موضوع شکل گیری اتحادیه شوراهای صنفی مجددا در نشست اخیر این شوراها در ارومیه نسبت به تکرار پیشنهاد تشکیل اتحادیه از سوی تعدادی از اعضای شورای صنفی اصرار شده است. این موضوع مورد توجه است که طرح تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی طرح چندین نفر است نه طرح کلیه اعضای شورای صنفی. چندین نفر از میان 50 عضو شرکت کننده در نشست اخیر شوراهای صنفی در دانشگاه ارومیه اقدام به اظهار نظر درباره اتحادیه کرده اند."