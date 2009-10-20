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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

علیخانی در جمع خبرنگاران:

هاشمی در صورت صلاحدید رهبر انقلاب به طرح وحدت ملی کمک می‌کند

هاشمی در صورت صلاحدید رهبر انقلاب به طرح وحدت ملی کمک می‌کند

یک عضو فراکسیون خط امام درباره ارائه طرح وحدت ملی گفت: برخی عقلای اصولگرا به آقای هاشمی از وجود طرحی برای وحدت ملی خبر دادند و رئیس مجلس خبرگان نیز اعلام کرده در صورتی که رهبری صلاح بدانند به این طرح کمک خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قدرت الله علیخانی روز سه شنبه درحاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح وحدت ملی توسط برخی عقلای اصولگرا از جمله آقایان باهنر، عسگراولادی، حداد عادل و میرسلیم ارائه شده است و به گفته دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری این طرح هم اکنون به رهبر معظم انقلاب تحویل داده شده است.

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به طرح وحدت ملی افزود: اگر رهبری صلاح دانستند طرح وحدت ملی به جریان خواهد افتاد اما اگر ایشان صلاح ندانستند این طرح کنار گذاشته خواهد شد. در حال حاضر هم هر فردی می تواند نظر خود را درباره طرح وحدت ملی اعلام کند ، اما بنده از همه دوستان و علاقه مندان به نظام و رهبری می خواهم تحمل کنند و ببینند که نظر رهبر معظم انقلاب در این باره چیست.

علیخانی با تاکید بر اینکه طرح وحدت ملی فعلی از سوی سران اصولگرایان طراحی شده است، تصریح کرد: اگر مجوزی برای اجرای وحدت ملی داده شد اصلاح طلبان نیز با عده ای عقلای خود دور هم جمع می شوند و طرحی برای تکمیل وحدت ملی ارائه خواهند کرد.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: تنها راستی ها نمی توانند برای اداره بهتر اوضاع کشور طرح بدهند بلکه جمعی از متعادلین اصلاح طلب هم طرحی ارائه خواهند کرد تا نسخه ای دو طرفه برای آنچه به مصلحت نظام و انقلاب است پیچیده شود.

کد مطلب 967712

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