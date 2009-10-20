"روزی روزگاری" برای بار سوم به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جایزه ادبی "روزی روزگاری" که قرار بود اردیبهشت ماه برگزار شود تا کنون 3 بار به تعویق افتاده است.

هفته گذشته در جدیدترین اخبار رسمی اعلام شده از این جایزه عنوان شد این مراسم با کمک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جمعه اول آبان از ساعت 16:30 تا 19 در پردیس فرهنگی شهید سلیمانی واقع در یافت آباد برگزار می ‌شود ولی صبح امروز بار دیگر از سوی دبیرخانه این جایزه اعلام شد که مراسم در این تاریخ نیز برگزار نمی‌شود.

مدیا کاشیگر دبیر جایزه "روزی روزگاری" که به همت بخش خصوصی و با اعتبار تنی چند از اهالی فرهنگ و ادب برگزار می‌شود در این باره به خبرنگار مهر گفت: مراسم پایانی این جایزه ادبی که قرار بود جمعه اول آبان برگزار شود به علت پاره ای از مشکلات فنی برگزار نخواهد شد.

وی ادامه داد: طبق پیش بینیها این مراسم دی ماه و در همین مکان که قرار بود اول آبان میزبان مراسم باشد برگزار خواهد شد.

کاشیگر دلیل تعویق دوماهه را اینگونه توضیح داد: مشکلات فنی مکان برگزاری باید کاملا رفع شود در ضمن هماهنگی مجدد ما برای برگزاری یک مراسم سه ساعته که نیاز به مجری و برنامه های مختلف می برد زمانبر است.

دبیر جایزه روزی روزگاری در پایان عنوان کرد: تا کنون دوبار کارت دعوت چاپ کرده و برخی هزینه های جانبی داشته ایم که به نتیجه نهایی نرسیده است. این بار وقتی از این مشکل خبردار شدیم که هنوز کارتهای دعوت را توزیع نکرده بودیم. البته دبیرخانه جایزه تلاش خود را برای اطلاع رسانی درباره لغو این مراسم خواهد داشت.