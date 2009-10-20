دانشجوی شبانه نگرفتیم/ وضعیت فعلی هزینه های دانشجویی نگران کننده است

محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه شیراز در سال جاری به دلیل مشکلاتی که در زمینه دانشجوی شبانه وجود دارد به طور کلی در مقطع کارشناسی از پذیرش دانشجوی شبانه پرهیز کرد.

وی افزود: ما در پذیرش امسال ظرفیت شبانه را به نفع روزانه تغییر داده و بدین طریق از مشکلاتی که نوبت دوم برای دانشگاه ایجاد می کند کاستیم.

رئیس دانشگاه شیراز گفت: باید به جای ادامه روند کنونی با یک بازنگری کلی شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که دولت با توجه به وظیفه خود در تامین امکانات برای آموزش نیروی کاردان به دانشجویان تسهیلات و وامهای بلند مدت پرداخت کند که عمدتا پس از فارغ التحصیلی باز پس گرفته شود.

وی افزود: این مسئله حتی می تواند به دانشجویان نوبت اول هم تسری پیدا کند و یا این که با افزایش بودجه و حذف یارانه ها مساعدتهایی چهارچوب اعطای وام در نظر گرفته شود.

صادقی گفت: در این صورت در کنار افزایش بودجه، ارتقاء اجتماعی دانشجو و آمادگی بیشتر برای ورود به جامعه را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: بدین طریق مسائل رفاهی دانشجو از دغدغه های دانشگاه خارج شده و وام و تسهیلات مستقیما به خود دانشجو داده می شود و خود او محل زندگی و مسئولیت نحوه برنامه ریزی هزینه های خود را به عهده می گیرد و در عین حال به نوعی آمادگی برای رویارویی با زندگی اجتماعی می رسد.