پنج اثر منقول تاریخی استان یزد در فهرست آثار ملی ثبت شد

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: استان یزد جلوه‌ هایی از باشکوه ‌ترین و درخشان‌ ترین میراث فرهنگی و تمدن کهن ادوار مختلف تاریخی ایران را در خود جای داده است.

وی خاطرنشان کرد: در این میان آثار منقول که در نهایت به موزه ‌ها منتقل می ‌شوند، از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار هستند.

سیفی یادآور شد: برای نخستین بار در استان یزد پنج اثر منقول به ثبت آثار ملی رسید که این آثار متعلق به شهرستان‌ های مختلف استان یزد است.

وی ادامه داد: سنگ محراب مسجد جامع میبد، سنگ کتیبه رباط خرگوشی اردکان، منبر مسجد جامع ندوشن، زیلوی مسجد جامعه میبد و تورات کنیسه ملاسدره یزد، پنج اثر منقولی هستند که طی روزهای اخیر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌ اند.

سیفی عنوان کرد: علاوه بر این آثار تا پایان امسال نیز مقدمات ثبت 50 اثر منقول استان یزد در فهرست آثار ملی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای ثبت آثار در فهرست آثار تاریخی ملی بیان داشت: معرفی هویت فرهنگی و ملی استان یزد، جلوگیری از سرقت آثار منقول با ارزش و ... از مهمترین مزایای ثبت آثار تاریخی است.

سیفی خاطرنشان کرد: اگر اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی سرقت شود، پلیس امنیت و دادگاه ‌های کشور موظف به پیگیری آن هستند و حتی اگر این آثار از کشور خارج شده باشند، پلیس بین ‌الملل موظف به همکاری و بازگرداندن اثر سرقت شده به کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم استان یزد خواست؛ با توجه به اینکه ثبت آثار منقول در کشور آغاز شده و استان یزد نیز در این زمینه تاکنون پیشگام بوده است، همکاری لازم را در معرفی آثار تاریخی ارزشمند به میراث فرهنگی به عمل آورند.

سیفی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی نیازی به مالکیت اشیائی که احتمالا مالکیت خصوصی دارند، ندارد بلکه با ثبت مشخصات شی و تشکیل پرونده برای ثبت آن در فهرست آثار تاریخی منقول، اثر نزد مالک خود باقی خواهد ماند.

وی تصریح کرد: با این اقدام علاوه بر ثبت جلوه‌ ای از تاریخ باشکوه این دیار در فهرست آثار ملی، در صورتی‌ که این اثر به هر نوعی مفقود، سرقت و یا از کشور خارج شود، به راحتی امکان بازگرداندن آن به صاحب شی امکان‌‌ پذیر خواهد بود.