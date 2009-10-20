رشد 40 درصدی صید میگو در آبهای هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قدرت الله میرزاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده صادرات میگو به دو شکل عمل می شود که بخشی از صادرات به صورت تازه به کشورهای عربی لبنان، مصر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و بخشی دیگر نیز به صورت بسته بندی به کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.

میرزاده بیان کرد: در سال جاری صید میگو در آبهای هرمزگان از 6 مهر ماه آغاز شده است که خوشبختانه صیادان استان از فصل صید و میزان برداشت میگو راضی هستند و تاکنون نسبت به سال گدشته در همین روز حدود 60 درصد افزایش صید بوده است.

وی اظهار داشت: در آبهای استان هرمزگان 6 صیدگاه سیریک تا کوهستک، کوهستک تا کلاهی، کلاهی تا دارسرخ، دارسرخ تا هرمز، هرمز تا کشتی سوخته و از کشتی سوخته تا قشم می باشد.

به گفته وی، صیدگاه سیریک تا کوهستک را بخاطر حفظ ذخایر امسال صید ممنوع شده است و همچنین در منطقه چاهوی شرقی که در شمال قشم است و جزو خوریات است و صیادان بومی در این منطقه صید می کنند و چون این منطقه محل زاد و ولد و تکثیر و ذخیره گاه میگو است جهت حفظ مولدین برای سال آینده صید در آن منطقه نیز ممنوع شده است.