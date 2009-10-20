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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

مدیرکل شیلات خبر داد:

رشد 40 درصدی صید میگو در آبهای هرمزگان

رشد 40 درصدی صید میگو در آبهای هرمزگان

بندرعباس- خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: تا کنون هزار و 100 تن میگو در آبهای هرمزگان صید شده که پیش بینی می شود تا پایان دوره بیش از هزار و 500 تن میگو از دریا استحصال شود که نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قدرت الله میرزاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده صادرات میگو به دو شکل عمل می شود که بخشی از صادرات به صورت تازه به کشورهای عربی لبنان، مصر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و بخشی دیگر نیز به صورت بسته بندی به کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.

میرزاده بیان کرد: در سال جاری صید میگو در آبهای هرمزگان از 6 مهر ماه آغاز شده است که خوشبختانه صیادان استان از فصل صید و میزان برداشت میگو راضی هستند و تاکنون نسبت به سال گدشته در همین روز حدود 60 درصد افزایش صید بوده است.

وی اظهار داشت: در آبهای استان هرمزگان 6 صیدگاه سیریک تا کوهستک، کوهستک تا کلاهی، کلاهی تا دارسرخ، دارسرخ تا هرمز، هرمز تا کشتی سوخته و از کشتی سوخته تا قشم می باشد.

به گفته وی، صیدگاه سیریک تا کوهستک را بخاطر حفظ ذخایر امسال صید ممنوع شده است و همچنین در منطقه چاهوی شرقی که در شمال قشم است و جزو خوریات است و صیادان بومی در این منطقه صید می کنند و چون این منطقه محل زاد و ولد و تکثیر و ذخیره گاه میگو است جهت حفظ مولدین برای سال آینده صید در آن منطقه  نیز ممنوع شده است.

کد مطلب 967727

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