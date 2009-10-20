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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

"خواب بد" این هفته آماده پخش می‌شود

"خواب بد" این هفته آماده پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "خواب بد" به کارگردانی منوچهر هادی پایان این هفته آماده پخش می‌شود.

محمد نشاط تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: منوچهر چشم‌آذر موسیقی را می‌سازد، تدوین تمام شده و صداگذاری ادامه دارد. این فیلم 90 دقیقه‌ای اواخر هفته آماده پخش می‌شود و به شبکه تحویل داده می‌شود تا بازبینی شود.

در فیلم "خواب بد" امیر آقایی، مژگان بیات، سارا کریمی، لیلا اوتادی و مهدی صبایی به ایفای نقش پرداختند و داستان درباره زندگی پوریا و سحر است که در معرض طلاق قرار دارند، اما با ورود پرستاری مهربان به خانه آنها زندگی‌شان تغییر می‌کند.

عوامل این پروژه عبارتند از هومن بهمنش مدیر تصویربرداری، ابراهیم بخش صدابردار، مهرداد کریمی طراح گریم، پیمان عباسی نویسنده، م. هادی تدوین و طراح صحنه و لباس، محمد نجیبی مجری طرح، رضا سخایی برنامه‌ریز، علی نشاط  دستیار اول کارگردان و جانشین تولید، آرش صادقی عکاس و علی رشیدی صداگذار.

کد مطلب 967731

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