مجلس بعد از ظهر جلسه علنی تشکیل می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی روز سه شنبه را بر عهده داشت، پیشنهاد برگزاری جلسه علنی در شیفت دوم به مدت 3 ساعت را به رای گذاشت اما نمایندگان با 93 رای موافق، 94 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر با برگزاری جلسه عصر مجلس از ساعت 14 تا 17 مخالفت کردند.

سپس باهنر طی تذکری به نمایندگان خاطر نشان کرد: با وجودی که به تشکیل جلسه عصر رای ندادید اما دوستان توصیه کردند که جلسات کمیسیون های تخصصی برگزار شود.

پس از این اظهار نظر باهنر پیشنهاد شد برگزاری جلسه از ساعت 14 تا 16 بعد از ظهر به رای گذاشته شود که نمایندگان در نهایت با این پیشنهاد با 123 رای موافق، 57 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس این گزارش مجلس در هفتمین روز بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها ادامه بررسی جزئیات این لایحه در نوبت دوم که از ساعت 14 تا 16 خواهد بود ادامه خواهد داد.