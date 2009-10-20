نوش‌آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: چهارمین همایش "نشریات برای کودکان خردسال (1 تا 6 سال)" با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا و کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.

وی هدف از برپایی این همایش را "جستجوی معیار برای تصویر مناسب" خواند و افزود: متاسفانه کیفیت تصویری عموم نشریات مربوط به کودکان بالا نیست و هدف ما در این رابطه برگزاری نشستهایی تخصصی برای رفع این گونه مشکلات است.

انصاری اضافه کرد: موضوع اصلی این همایش بحث جستجوی معیارهای مناسب برای درج تصویر مناسب با نیازهای کودکان و خردسالان در نشریات مربوط به آنهاست. بررسی نقش نشریات و میزان موفقیت آنها در ارتقاء تفکر تصویری خردسالان از دیگر اهداف همایش است.

دبیر شورای کتاب کودک با بیان اینکه "تا کنون 65 اثر برای حضور در این همایش ارسال شده است" درباره زمان و مکان برگزاری آن هم گفت: مکان برگزاری همایش به طور معمول تهران است اما درمورد زمان آن با توجه به زمانبندی دوره‌های قبلی، این همایش معمولاً یا در اواخر آبان یا اوایل اسفند برگزار می‌شود.

وی در عین حال گفت: درباره زمان دقیق دوره فعلی باید بعداً اطلاع رسانی کرد.