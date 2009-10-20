پرتاب شاتل آتلانتیس با چهار روز تاخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل آتلانتیس در ماموریت جدید خود قرار است 6 فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی حمل کند.

ناسا اعلام کرد که به دلیل آماده سازی عملیات آزمایش موشک Ares 1-X که قرار است 27 اکتبر اولین آزمایش آن انجام شود، زمان پرتاب شاتل آتلانتیس را چهار روز به تاخیر انداخته است. این تصمیم هنوز رسمی نشده و قرار است در جلسه ای که امروز 20 اکتبر برگزار می شود تائید شود.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، در حال حاضر گروه مستقر در مرکز فضایی کندی در کیپ کارناوال فلوریدا در حال انجام عملیات آماده سازی پرتاب آتلانتیس و موشک Ares 1-X هستند.

موشک Ares 1-X قرار است کپسول اوریون را حمل کند و برپایه پیش بینی ها اولین ماموریت رسمی خود را در سال 2015 انجام می دهد.

این موشک قرار است در سال 2020 انسان را در سفر به ماه همراهی کند.