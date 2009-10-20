به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مهدی خبازیان با مطلوب توصیف کردن شرایط آمادگی ملی پوشان شنا کشورمان در آستانه حضور در سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا اظهار داشت: تیم ملی تمرینات منظمی را برای شرکت در این رقابت‌ها پشت سر گذاشته هر چند به دلیل تقارن تمرینات با ماه مبارک رمضان ناگزیر شدیم در این ماه تمرینات خود را به یک جلسه کاهش دهیم و تغییرات عمده‌ای را در دوره آماده سازی عمومی تیم و نحوه تمرینات ایجاد کنیم.

سرمربی تیم ملی شنا ایران با بیان اینکه ملی پوشان شنا بدون شرکت در مسابقات تدارکاتی به مسابقات ویتنام اعزام خواهند شد، افزود: طبق برنامه‌ریزی قبلی تیم ملی قرار بود پیش از شرکت در مسابقات ویتنام در دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی شرکت کند که با تعویق این مسابقات نتوانستیم شناگران را در یک دوره مسابقه رسمی محک بزنیم.

وی ادامه داد: در واقع از تیرماه گذشته که تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان در رم ایتالیا شرکت کرد تا آبان ماه سالجاری در مسابقه رسمی شرکت نکرده‌ایم و ملی پوشان در شرایط مسابقه محک نخورده اند. با این وجود تلاش کردیم تا از نظر برنامه‌ریزی تمرینی و انجام رکورد گیری‌های اردویی تیم را به شرایط آمادگی مطلوب برسانیم.

خبازیان با بیان اینکه قصد داشتیم با ترکیب کامل در مسابقات ویتنام شرکت کنیم، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی های کادر فنی قصد داشتیم تیم ملی را با 8 شناگر در مسابقات ویتنام شرکت دهیم که به دلیل مخالفت کمیته ملی المپیک ناگزیر شدیم از اعزام 2 شناگر تیم ملی صرفنظر کنیم. با این شرایط در مسابقات تیمی ناچاریم از شناگران در مواد غیر تخصصی به ویژه در ماده کرال پشت استفاده کنیم.