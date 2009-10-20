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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در همایش بین ادیان قطر سخنرانی می‌کند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در همایش بین ادیان قطر سخنرانی می‌کند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی امروز سه شنبه 28 مهر ماه راهی دوحه پایتخت قطر می شود تا در هفتمین همایش بین المللی بین ادیان دوحه که از امروز سه شنبه 28 مهرماه آغاز می شود شرکت و سخنرانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان کنفرانس اسلامی، انتظار می رود دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در جلسه افتتاحیه این همایش سخنرانی کند.

وی همچنین در این سفر پیش از ترک دوحه با تعدادی از مقامات قطری دیدار خواهد کرد.

هفتمین همایش بین‌المللی گفتگوی بین ادیان طی روزهای 20 تا 22 اکتبر ( 28 تا 30 مهرماه) از سوی وزرات امور خارجه این کشور رگزار می‌شود.

قرار است حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این همایش شرکت کرده و مقاله ای با عنوان "مبانی مدارا" ارائه کند.

محور همایش امسال "همبستگی انسانی " است . این همایش دو روزه میزبان روحانیان برجسته‌ای از کشورهای مختلف است که در جلسات مختلف آن سخنرانی می‌کنند.

قرار است حدود 25 هیئت شرکت‌کننده از کشورهای مختلف و نمایندگان سه دین ابراهیمی اسلام، مسیحی و یهودیت در این همایش شرکت کنند.

کد مطلب 967742

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