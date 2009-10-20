102 روستای خراسان جنوبی‌ با تانکر آبرسانی می ‌شود‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر بسکابادی صبح سه شنبه در نشست بررسی مشکلات آب روستایی شهرستان قاین با بیان اینکه سرانه‌ مصرف آب روستایی استان حدود 75 درصد نسبت به مصرف کشور است که خود نشان از درست مصرف کردن دارد، اظهار داشت: مردم خراسان جنوبی بسیار قانع و صرفه ‌جوهستند.



وی از برخورداری 89 و 70 درصدی روستاهای شهرستان به ترتیب از شبکه آبرسانی و آب شرب خبر داد و اظهار داشت: 102 روستا در حال حاضر به دلیل خشکسالی، افت آب قنات‌ها و چاه‌های تامین آب با تانکر آبرسانی می ‌شود.

بسکابادی گفت: با وجود خشکسالی بی سابقه برای تامین آب شرب انسان و دام شهرستان به ویژه در مناطق بحرانی نیاز به تخصیص اعتبار داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: 89 هزار و 567 مشترک در استان داریم که از این تعداد حدود 50 درصد آب رایگان دریافت می ‌کنند.

بسکابادی افزود: از مشترکان خانگی ‌22 هزار مشترک برابر الگوی ‌مصرف، 11 هزار مشترک دو برابر الگوی‌ مصرف و یک‌هزار و 501 مشترک بالای دو برابر الگوی مصرف آب استفاده می ‌کنند.

وی در زمینه تامین اعتبارات لازم برای اجرای مجتمع آبرسانی روستاهای کلاته سفید، کره، کنارنگ، سفتوک و تگ آبند شهرستان قاین قول مساعد داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی یکی از معضلات اساسی این شرکت را پدیده خشکسالی دانست و تصریح کرد: نبود منابع آب کیفی و کمی در روستاها و کیفیت پایین منابع آبی در روستاها از دیگر مشکلات شرکت آبفار خراسان جنوبی است.