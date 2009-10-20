گروه روباتیک دانشگاه یزد نایب قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این مسابقات در ماه جاری با حضور تیم‌ های دانشگاه‌های کشور در تهران برگزار شد. اعضای تیم رباتیک مسیریاب دانشگاه یزد را امین زاهدی ‌فرد، سیدمحمد ترنجی و سیدمصطفی افضلی تشکیل می دادند.

اعضای این تیم پس از شش ماه تلاش شبانه ‌روزی و برای نخستین بار موفق به کسب این مقام و افتخار شدند.

این مسابقات با حضور هزار و 700 شرکت کننده در قالب 370 تیم برگزار شد.

این رقابتها در هفت رشته ربات‌ های مسیریاب ویژه، آتش ‌نشان، مین‌ یاب، نقاش مترینگ و شبیه ‌ساز دو بعدی فوتبال صورت گرفت.

همچنین تیم‌ های رباتیک شرکت ‌کننده از شهرستان طبس در مسابقات کشوری رباتیک رالی خیابانی به فینال این مسابقات صعود کردند.

در این مسابقات 54 تیم از سراسر کشور و از بیشتر دانشگاه‌ ها همچون دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه قزوین حضور داشتند که در پایان روز اول مسابقات هشت تیم توانستند به فینال راه پیدا کنند.

تیم ‌های طبسی شرکت کننده در این مسابقات را تیم روباتیک دانشکده امام علی (ع) و تیم روباتیک نیروی انتظامی شهرستان طبس تشکیل می‌ دادند که با وجود 54 تیم شرکت ‌کننده در این رقابت‌ها هر دو تیم توانستند به فینال راه پیدا کنند.