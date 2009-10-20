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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

18 پروژه بزرگ فرهنگی در جنوب تهران احداث می شود

18 پروژه بزرگ فرهنگی در جنوب تهران احداث می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 20 تهران گفت: در سال جاری 18 پروژه فرهنگی در این منطقه در حال احداث و منطقه 20 در این زمینه بالاترین تعداد را در بین مناطق به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری اعتبار مصوب این پروژه ها را طی سال جاری بالغ بر 13 میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون تومان عنوان کرد و مجتمع فرهنگی برج طغرل، مرکز ری شناسی، مرکز فرهنگی شیخ صدوق و مسجد ساجدین را از مهمترین این طرح ها عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه سرانه فرهنگی این منطقه در حال حاضر به موقعیت مطلوبی رسیده است 9 سرای محله، 3 کتابخانه و 2 گرمخانه را بخش دیگری از پروژه های فرهنگی این منطقه در سال جاری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 20  مجتمع فرهنگی برج طغرل را از مهمترین پروژه های ملی اجرا شده در سطح شهر عنوان کرد و گفت: این مجموعه که با محوریت برج تاریخی طغرل در حال اجراست از بخشهایی همچون موزه، آمفی تئاتر، کتابخانه، رستوران و ... تشکیل شده است و تاکنون 57 درصد پیشرفت داشته است.

غفوری با اشاره به اینکه در نظر است تا سال 1390 در 22 محله شهرری یک سرای محله احداث شود افزود: سراهای محله را با کارکردهای چند وجهی می توان به عنوان دانشکده ای برای شهروندان تلقی کرد.

وی با اشاره به زائر پذیر بودن شهرری و تردد هشت تا ده میلیون نفر مسافر در طول سال به این منطقه یادآور شد: به منظور ساماندهی افراد بی خانمان که خصوصا" در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و بازار شهرری متمرکز شده اند در سال جاری دو باب گرمخانه به طور مجزا برای بانوان و آقایان در این منطقه در حال احداث است.

کد مطلب 967746

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