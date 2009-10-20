18 پروژه بزرگ فرهنگی در جنوب تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری اعتبار مصوب این پروژه ها را طی سال جاری بالغ بر 13 میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون تومان عنوان کرد و مجتمع فرهنگی برج طغرل، مرکز ری شناسی، مرکز فرهنگی شیخ صدوق و مسجد ساجدین را از مهمترین این طرح ها عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه سرانه فرهنگی این منطقه در حال حاضر به موقعیت مطلوبی رسیده است 9 سرای محله، 3 کتابخانه و 2 گرمخانه را بخش دیگری از پروژه های فرهنگی این منطقه در سال جاری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 20 مجتمع فرهنگی برج طغرل را از مهمترین پروژه های ملی اجرا شده در سطح شهر عنوان کرد و گفت: این مجموعه که با محوریت برج تاریخی طغرل در حال اجراست از بخشهایی همچون موزه، آمفی تئاتر، کتابخانه، رستوران و ... تشکیل شده است و تاکنون 57 درصد پیشرفت داشته است.

غفوری با اشاره به اینکه در نظر است تا سال 1390 در 22 محله شهرری یک سرای محله احداث شود افزود: سراهای محله را با کارکردهای چند وجهی می توان به عنوان دانشکده ای برای شهروندان تلقی کرد.

وی با اشاره به زائر پذیر بودن شهرری و تردد هشت تا ده میلیون نفر مسافر در طول سال به این منطقه یادآور شد: به منظور ساماندهی افراد بی خانمان که خصوصا" در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و بازار شهرری متمرکز شده اند در سال جاری دو باب گرمخانه به طور مجزا برای بانوان و آقایان در این منطقه در حال احداث است.