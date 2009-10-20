10 میلیون کیلوگرم دام در تنها میدان عرضه دام گلستان معامله شد

رضا علیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این مقدار پنج میلیون و 951 هزار و 812 کیلوگرم دام سبک شامل 152 هزار و 321 راس گوسفند بوده است که 87.95 درصد دامهای موجود را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: همچنین شمار زیادی دام از طریق 42 هزار و 427 دستگاه وسیله نقلیه به میدان فروش دام گنبد انتقال یافته و پس از انجام معامله به سایر نقاط کشور از جمله استانهای تهران، خراسان، مازندران منتقل شده است.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر 79 جایگاه نگهداری دام به مساحت سه هزار و 643 متر مربع برای نگهداری دام در اختیار دامداران بوده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به گفته علیپوری، میدان دام گنبد که در سال 72 راه اندازی شد جزء سه میدان دام مطرح کشوری بوده که نقش موثری در کنترل، نظارت بربهداشت دام دارد.

مدیرامور عشایری گلستان بیان داشت: این میدان علاوه بر ساماندهی وضعیت ناهنجار فروش دام در حاشیه شهر، مهار انواع بیماریهای مشترک انسان و دام و با هدف سالم سازی و حفظ محیط زیست و ایجاد بازار مطمئن و تثبیت قیمت ایجاد شده است.

وی یادآورشد: در این میدان دام حدود 500 نفر اشتغال دارند و بستر مناسب برای عرضه و تقاضای دام دامداران بومی و عشایر منطقه ایجاد شده است.