راسموسن خواستار حمایت اعضای ناتو از اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "آندرس فوگ راسموسن" بر این موضوع پافشاری کرد که کشورهای عضو ناتو باید از درخواست ژنرال "استنلی مک کریستال" حمایت کنند و یک تصمیم فوری را برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان بگیرند.

وی تاکید کرد که با وجود افزایش شکایتها مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا درباره اتخاذ یک استراتژی درست در این کشور تصمیم بگیریم.

ژنرال استنلی مک کریستال برای اولین بار پیشنهاد اعزام 40 هزار نظامی جدید آمریکایی را به افغانستان داد، اما پس از مدتی کوتاه درخواست خود را تغییر داده و خواستار اعزام 45 هزار نظامی جدید به این کشور شد که این پیشنهاد با اعتراض گسترده برخی از سناتورها و افزایش فشارها بر باراک اوباما مواجه شد، اما فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان در برابر این فشارها ساکت ننشست و اخیرا از درخواست اعزام 60 هزار نیروی امنیتی بیشتر به این کشور خبر داده است.