کمبود قطار و عدم پرداخت یارانه مشکلات مترو را هر روز بیشتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با اعلام این مطلب تاکید کرد: در صورتی که این دو مشکل هر چه زودتر برطرف نشود، نه تنها وضعیت خدمات‌رسانی مترو بهتر نخواهد شد بلکه بدتر شدن شرایط دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: متاسفانه مسافران مترو تاوان اختلافات موجود را می پردازند، در حالی که کمبود بودجه و عدم تامین قطارهای جدید در کنار عدم تحقق به موقع وعده ها، مسئولان مترو را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است.

ربیعی با تاکید بر این که کم توجهی به مترو در واقع بی توجهی به انبوه مسافران حمل و نقل عمومی است، خاطرنشان کرد: کمبودهای موجود در حمل و نقل شهری بر نحوه خدمات رسانی به مسافران به صورت مستقیم تاثیر دارد و این در حالی است که روز به روز بر تعداد مسافران مترو اضافه می شود.

گفتنی است روزانه بالغ بر یک میلیون و 700 هزار مسافر از نقاط مختلف تهران و نیز شهرها و شهرک‌های اطراف آن برای انجام سفرهای درون شهری خود از مترو استفاده می کنند، در صورتی که کم توجهی به وضعیت مترو و برطرف نکردن کمبودهایی که شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت با آن دست و پنجه نرم می کند، مستقیماً مسافران مترو را هر روز با مشکلات بیشتری رو در رو می کند.