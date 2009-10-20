شهرک سازی و صلح دو خط موازی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، صائب عریقات در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی اظهار داشت: صلح و شهرک سازی دو خط موازی هستند و در مورد توقف کامل شهرک سازی اسرائیل با هدف از سرگیری مذاکرات صلح راه حل میانه ای وجود ندارد.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت: در صورت توقف کامل شهرک سازی اسرائیل در اراضی فلسطین از جمله قدس شرقی می توان گفت که یک طرح آمریکایی وجود داشته است اما تداوم فعالیت های شهرک سازی به این معنی است که در این رابطه طرحی وجود ندارد.

عریقات در پایان تاکید کرد که طرف فلسطینی هیچ دیدار مستقیم یا غیر مستقیمی با هیئت اسرائیلی ندارد و دیدارها تنها با طرف آمریکایی صورت می گیرد و این دیدارها بر چگونگی اجرای مرحله نخست طرح نقشه راه و از سرگیری مذاکرات صلح متمرکز است.