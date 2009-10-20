به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثاری از تصویرگران برجسته جهانی از ژاپن، اسلونی، کره، آرژانتین، پرتغال، آلمان، بلژیک، سوئیس، مجارستان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و... شرکت کرده‌اند.

در میان تصویرگران حاضر در این نمایشگاه هنرمندان تحسین‌شده هم دیده می‌شوند. این دومین نمایشگاه این گروه در ایران است و پیش از این در کشورهای امارات متحده عربی، ایتالیا و فرانسه برپا شده است.

این آثار پس از نمایش در ایران، آذرماه در ایتالیا و سپس در ژاپن و اسپانیا نیز به نمایش درخواهند آمد. هدف از تشکیل این گروه و برگزاری این نمایشگاهها ارتقای سطح تصویرگری در ایران و جهان است.