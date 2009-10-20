نامه های ایرانی در شهر کتاب گشوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه در نشست هفتگی شهرکتاب ازساعت ۱۶:۳۰ آغاز خواهد شد.

کتاب "نامه‌های ایرانی" نخستین شاهکار مونتسکیو و نوعی رمان مکاتبه‌ای است که هم از نظر قالب و هم از حیث محتوا جاذبه‌های خاصی دارد.



مونتسکیو در این اثر علاوه بر سیاست و مذهب به فلسفه هم توجه دارد و اندیشه‌های خود را درباره مسائل گوناگون و به خصوص مسائل روز دوران خویش با لحنی طنزآمیز بیان می‌کند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.