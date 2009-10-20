  1. هنر
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

نامه های ایرانی در شهر کتاب گشوده می شود

کتاب "نامه‌های ایرانی" اثر مونتسکیو با ترجمه‌ محمد مجلسی در روز سه‌شنبه پنجم آبان با حضور دکتر طهمورث ساجدی نقد و بررسی می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه در نشست هفتگی شهرکتاب  ازساعت ۱۶:۳۰  آغاز خواهد شد.

کتاب "نامه‌های ایرانی" نخستین شاهکار مونتسکیو و نوعی رمان مکاتبه‌ای است که هم از نظر قالب و هم از حیث محتوا جاذبه‌های خاصی دارد.

مونتسکیو در این اثر علاوه بر سیاست و مذهب به فلسفه هم توجه دارد و اندیشه‌های خود را درباره مسائل گوناگون و به خصوص مسائل روز دوران خویش با لحنی طنزآمیز بیان می‌کند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

 

کد مطلب 967755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها