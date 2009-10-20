برگزاری مرحله نهایی مسابقات والیبال جوانان کشور در مشهد

علی اکبر ابرونی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: همزمان با دهه کرامت و با همکاری آستان قدس رضوی از 28 مهرماه به مدت شش روز مسابقات قهرمانی والیبال جوانان کشور در مشهد برگزار می شود.

وی گفت: در این دوره از مسابقات ده تیم ابتدا به صورت دو گروه پنج تیمی و در مرحله بعد به صورت ضربدری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

تیمهای شرکت کننده عبارت از تهران، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، کرج، اصفهان، مرکزی، گیلان، کرمان و خراسان رضوی هستند.

اختتامیه این مسابقات در سوم آبانماه با حضور محمد رضا داورزنی رئیس فدارسیون والیبال کشور برگزار خواهد شد.