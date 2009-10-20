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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۵

برگزاری مرحله نهایی مسابقات والیبال جوانان کشور در مشهد

برگزاری مرحله نهایی مسابقات والیبال جوانان کشور در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت والیبال خراسان رضوی از برگزاری مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور در مشهد خبر داد.

علی اکبر ابرونی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: همزمان با دهه کرامت و با همکاری آستان قدس رضوی از 28 مهرماه به مدت شش روز مسابقات قهرمانی والیبال جوانان کشور در مشهد برگزار می شود.

وی گفت: در این دوره از مسابقات ده تیم ابتدا به صورت دو گروه پنج تیمی و در مرحله بعد به صورت ضربدری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

تیمهای شرکت کننده عبارت از تهران، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، کرج، اصفهان، مرکزی، گیلان، کرمان و خراسان رضوی هستند.

اختتامیه این مسابقات در سوم آبانماه با حضور محمد رضا داورزنی رئیس فدارسیون والیبال کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 967756

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