طراحان وحدت ملی انرژی خود را صرف افزایش اعتماد عمومی کنند

امیرمحبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح وحدت ملی، اظهارداشت: طرح هایی مثل طرح وحدت ملی یا همان آشتی ملی در اساس خود می توانند واجد نیت خیر باشند اما طرح اینگونه مباحث تنها در قالب الفاظ منشاء اثر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: ابتدا لازم است قبل از مطرح کردن چنین مباحثی مشخص شود که، اختلافات چیست، منشاء اختلافات کدام است و طرف های اختلاف دقیقا چه کسانی هستند و چه شرایطی دارند واین طرح ها قصد دارد که چه مشکلی را برطرف کند؟

عضو موسس حزب نواندیشان ایران اسلامی با اشاره به شنیده هایی مبنی بر اینکه طرح آشتی ملی توسط تعدادی از چهره های مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد برطرف کردن اختلافات بعد از انتخابات را دارد، گفت: براساس شنیده های دیگراساسا این طرح بدنبال چنین هدفی نیست.

وی با بیان اینکه ظاهرا هدف این طرح بیشتر آرام سازی و کنترل فضای اطراف آیت الله هاشمی رفسنجانی است، عنوان کرد: طراحان این طرح قصد ندارند از جانب نظام مشروعیت رفتارهای بعد از انتخابات را تائید کنند اما همانگونه که گفته شد ابتدا باید مشخص شود که طراحان این طرح چه هدفی را دنبال می کنند، تا بتوان در مورد آن قضاوت منصفانه کرد.

هرحرکتی که به کاهش اختلافات در جامعه بیانجامد ارزشمند است

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت با پیشنهادی به طراحان این طرح گفت: به نظر می رسد طراحان این طرح از حجاب سکوت خارج شوند و با زمینه سازی اجتماعی-سیاسی طرح خود را مطرح کنند.

وی افزود: البته اگر طرح در پی دادن امتیاز به متخلفان از قانون باشد ممکن است برخی آن را نپذیرند واین طرح را مشروعیت دادن به اعمال خلافی بدانند و یا از سویی دیگر گروهی اساسا معتقد باشند که هم اکنون نظام از بحران های پدید آمده خارج شده است، دیگر نیازی به گفتگو وخارج کردن افراد از زیر بارفشار قانونی نیست و برخورد باید ادامه یابد.

محبیان با بیان اینکه هر تحلیلی در این رابطه و درفضای خلاء خبری بیهوده و بی ارزش است، خاطرنشان کرد: توصیه من به طراحان این طرح این است که بیش از آشتی دادن چهره های سیاسی ، انرژی خود را صرف افزایش اعتماد اقشار مختلف جامعه به یکدیگر کنند تا در مجموع موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام شوند.

وی در ادامه این گفتگو به طرح کمیسیون ملی انتخابات اشاره کرد وافزود: ارائه هرگونه طرحی از موضع کارشناسی اشکال نداشته و خوب است ولی ابتدا لازم است از چند موضع امکان عملی اجراء، داشتن مجوزهای قانونی وهمچنین امکان پیاده سازی قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد.

محبیان در واکنش به سخنان آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان که طرح کمیسیون ملی انتخابات را طرحی غیرقابل اجرا و غیر قانونی دانسته بود، تصریح کرد: آیت الله جنتی با بیان چنین سخنانی عملا باب اجرای قانونی طرحی نظیر طرح کمیسیون ملی انتخابات را از لحاظ قانونی مسدود دانسته و نظر شورای نگهبان را بصورت غیررسمی اعلام کرده است.